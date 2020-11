Κοινωνία

Κατασχέθηκε το εμπορικό πλοίο που εμβόλισε το ναρκοθηρευτικό “Καλλιστώ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί έχει πάρει ο Πολωνός πλοίαρχος.

΅

Το ελληνικό Δημόσιο κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα και το εμπορικό πλοίο “Maersk Launceston”, που την περασμένη εβδομάδα εμβόλισε το ναρκοθηρευτικό “Καλλιστώ” στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, κατασχέθηκε προσωρινά μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

Πηγές της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επιβεβαίωσε στο reporter.gr την κατάσχεση. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύει η ιστοσελίδα, η εγγύηση για να αφεθεί, νωρίτερα, ελεύθερο και να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο, ορίστηκε στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Πολωνός πλοίαρχος του “Maersk Launceston”, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και για παραβάσεις των διεθνών κανόνων αποφυγής σύγκρουσης, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.

Το Λιμεναρχείο Πειραιά έχει ζητήσει από τις δικαστικές Αρχές τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους πραγματογνώμονες και να αξιολογηθούν τα στοιχεία από τις κινήσεις των δύο πλοίων, μέσω του συστήματος marine traffic.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, παρέχεται νομική στήριξη στον Πολωνό πλοίαρχο, ενώ ένας αναπληρωτής πλοίαρχος έφτασε στην Ελλάδα για να αναλάβει τον έλεγχο του containership. Η αξιολόγηση της κατάστασης του πλοίου έδειξε ότι υπέστη ελάχιστες ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ η εταιρεία θα προβεί στη λήψη διορθωτικών δράσεων, μετά την “Επιθεώρηση των Λιμενικών Αρχών” (Port State Control), που διενεργήθηκε το Σάββατο. Πρόκειται για επιθεώρηση που πραγματοποιείται σε ξένα εμπορικά πλοία, σε λιμένες κρατών διαφορετικής εθνικότητας από εκείνης της σημαίας των πλοίων που επιθεωρούνται.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα ζητήματα που διερευνούν οι Aρχές, είναι οι χειρισμοί των δύο πλοιάρχων και των μελών των πληρωμάτων στις γέφυρες των πλοίων, η προτεραιότητα ανάμεσα στα δύο πλοία, η ταχύτητα που ανέπτυξε το containership και ο τρόπος λειτουργίας του VTS (Vessels Traffic Services), το οποίο παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία (παρόμοιο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας).

Σε κάθε περίπτωση, απαντήσεις αναμένεται να δώσει το “μαύρο” κουτί, το οποίο υπάρχει πάνω στο “Maersk Launceston” και στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές συνομιλίες και τα δεδομένα.