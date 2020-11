Οικονομία

Κορονοϊός - μείωση ενοικίων: έντονη αντίδραση από τους ιδιοκτήτες

Σε ποιες περιοχές και για ποιους επιχειρηματίες και εργαζόμενους, προβλέπεται μείωση 30-40%.

Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης για επαναφορά της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου κατά 40% για το μήνα Νοέμβριο σε χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο επίπεδο «αυξημένου κινδύνου». Αλλά και στις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιφέρειες «επιτήρησης» προβλέπεται η μείωση του ενοικίου κατά τουλάχιστον 30% κατόπιν συμφωνίας ιδιοκτήτη-ενοικιαστή.

Μετά και τα νέα περιοριστικά μέτρα που αποφασίστηκαν εξαιτίας της πανδημίας, η κυβέρνηση αποφάσισε το Νοέμβριο να ισχύσει η υποχρεωτική μείωση του ενοικίου κατά 40% για τα ακίνητα που μισθώνονται

-από επιχειρήσεις που κλείνουν κατόπιν κρατικής εντολής ή πλήττονται λόγω κορονοϊού, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου,

-από εργαζόμενους των παραπάνω επιχειρήσεων και των οποίων η σύμβαση τίθεται σε αναστολή η φοιτητική στέγη εφόσον ο γονέας είναι εργαζόμενος του οποίου η σύμβαση έχει ανασταλεί.

Ειδικότερα, οποιαδήποτε επιχείρηση νοικιάζει ακίνητα με έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται στο «κόκκινο» για τουλάχιστον 14 ημέρες και θεωρείται πληττόμενη έχει δικαίωμα το Νοέμβριο να καταβάλει το 60% του ενοικίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της "Ναυτεμπορικής".

Σύμφωνα με το νέο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη CΟVID 19, η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιφέρειες

-Αττικής, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Λαρίσης, Βοιωτίας και Κυκλάδων

-ασκούν κύρια δραστηριότητα με βάση τη διευρυμένη λίστα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Απρίλιο ή ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα της κύριας.

Όσον αφορά την προαιρετική μείωση ενοικίου κατά τουλάχιστον 30%, αφορά τις επιχειρήσεις με έδρα σε περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο επίπεδο «επιτήρησης» και περιλαμβάνονται στους “πληττόμενους ΚΑΔ”. Πιο συγκεκριμένα αφορά τις περιοχές:

Αιτωλοακαρνανία, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Αχαϊα, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ηράκλειο, Θάσος, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος- Κάσος, Κέα-Κύθνος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κορινθία, Κως, Λακωνία, Λασίθι, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Μαγνησία, Μεσσηνία, Μήλος, Μύκονος, Νήσων Αττικής, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σάμος, Σποράδες, Σύρος, Τήνος, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Φωκίδα, Χανιά, Χίος.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες που θα εισπράξουν μειωμένα ενοίκια θα μπορούν να συμψηφίσουν το 1/3 της ζημίας με φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Έντονη η αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή διαμαρτυρίας προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και τον υφυπουργό Οικονομικών, εκφράζει τη δυσφορία της για τις νέες μειώσεις ενοικίων, χωρίς, όπως τονίζει, να λαμβάνονται μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών. Όπως σημειώνουν :

«Στη λίστα αυτή τον Απρίλιο είχαν συμπεριληφθεί όχι μόνον οι επιχειρήσεις που έκλεισαν τότε υποχρεωτικά (εστίαση, θεάματα, γυμναστήρια κλπ.) αλλά και όλες οι εκατοντάδες δραστηριότητες εμπορίας και υπηρεσιών λόγω των γενικών περιορισμών κυκλοφορίας (με SMS κλπ.). Σήμερα όμως οι επιχειρήσεις αυτές θα παραμείνουν σε κανονική λειτουργία!!! Ποιος ο λόγος συνεπώς της επέκτασης της μείωσης ενοικίων και σε αυτές;».

Παράλληλα τονίζει ότι για τους ιδιοκτήτες το μόνο θετικό μέτρο είναι ο μελλοντικός συμψηφισμός του 30% της απώλειας που υφίστανται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. «Καμιά άμεση επιδότηση, όπως θα ήταν το σωστό, ή μείωση υποχρεώσεων, διευκόλυνση, ρύθμιση ή οποιοδήποτε άλλο άμεσο ανακουφιστικό μέτρο, όπως τα τόσα άλλα που προβλέπονται για τόσες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων !!!».

Αναφερόμενη στη προαιρετική μείωση ενοικίου και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε γενικευμένη ανταπόκριση, η ΠΟΜΙΔΑ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση εξαιτίας

-της αποσπασματικότητας των μέχρι τώρα υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν για ποιες κατηγορίες μισθώσεων θα ισχύσουν οι συμψηφιστικές επιστροφές φόρου, αντί να αφορούν ολόκληρο το νομοθετημένο τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου.

-της μη ολοκλήρωσης της ανάρτησης των επιστροφών φόρου COVID, ακόμη και του πρώτου τετραμήνου Μαρτίου-Ιουνίου, μέχρι σήμερα που τελειώνει η προθεσμία του ΕΝΦΙΑ.