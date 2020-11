Κοινωνία

Κορονοϊός: Οργή προκαλεί βίντεο με συνωστισμό σε κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι εικόνες με τους νεαρούς να διασκεδάζουν, αψηφώντας κάθε μέτρο προφύλαξης.

(φωτογραφία αρχείου)

Παρά τις εκκλήσεις του συλλόγου τους, κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων διασκέδασης συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στα μαγαζιά τους πλήθος νεαρών που γλεντούν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Το βράδυ της Κυριακής σε κλαμπ του κέντρου της Πάτρας, όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο του tempo24.news, σε απίστευτο συνωστισμό, νεαροί χόρευαν σαν να μην υπήρχε πανδημία.

Την ώρα που η Αχαΐα βρίσκεται ένα βήμα πριν περάσει στο “κόκκινο” και υπάρχει συνολική απαγόρευση στην εστίαση, αλλά και μέτρα που αφορούν lockdown στην περιοχή, ορισμένοι δεν ακούν καν την πρόσφατη έκκληση του προέδρου του ΣΚΕΑΝΑ, Σπύρου Στεργίου, που λέει πως δεν μπορεί να την πληρώσουν όλοι για μερικούς ασυνείδητους και γεμίζουν τα καταστήματά τους με νέους, δημιουργώντας κινδύνους διασποράς του κορονοϊού.