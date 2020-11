Life

“Ήλιος”: παγίδες και ανατροπές σε σχέσεις στα νέα επεισόδια

Αμείωτο κρατούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Μια σειρά από εξελίξεις και απρόσμενα γεγονότα φέρνουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ηρώων της σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος» που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Οι υποθέσεις των επεισοδίων της εβδομάδας

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 33

Ενώ ο Δημήτρης ελπίζει πως επιτέλους μπορεί να ονειρεύεται και να σχεδιάζει το μέλλον του με την Λήδα, ο Φίλιππος την πιέζει να τον ακολουθήσει και να κάνουν μια νέα αρχή μαζί. Η Λήδα αμφιταλαντεύεται. Η κατάσταση της Μάρθας τους έχει αναστατώσει όλους και πιο πολύ φυσικά τον Ντίνο που νιώθει την αδικία να απειλεί το μέλλον του. Κι ενώ η ζωή της Μάρθας κινδυνεύει, ένα νέο στοιχείο αποκαλύπτεται στην έρευνα του Δημήτρη σχετικά με τον φόνο της Αγγελικής.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 34

Η σχέση του Φίλιππου και της Αλίκης είναι σε τεντωμένο σκοινί. Ο Δημήτρης πιστεύει στην αθωότητα του Ντίνου, σε αντίθεση με το Χρήστο. Η Λένα, ο Δήμος και η Νίκη προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο, αλλά τους προλαβαίνει η απόφαση της Αθηνάς. Μοναδική τους ελπίδα πια είναι να συνέλθει η Μάρθα και να πει την αλήθεια. Η Νέλλη με τον Μάνο παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Εκείνη θέλει να μιλήσει, ενώ εκείνος την απειλεί να μην το κάνει, βγάζοντας στην επιφάνεια τον χειρότερό του εαυτό. Η Εύα πάει να βρει την Αλίκη στη φάρμα και θα γίνει μάρτυρας μιας αποκάλυψης… Η Λήδα πλησιάζει την Αντωνίου, ψάχνοντας στοιχεία για το φόνο της Αγγελικής. Θα βρει κάτι αυτή τη φορά ή είναι σε λάθος κατεύθυνση;

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 35

Η Νέλλη και ο Μάνος αντιλαμβάνονται πως η Εύα έχει ακούσει την κουβέντα τους και έχει μάθει την αλήθεια που προσπαθούν να κρύψουν. Ο Μάνος θα κάνει και πάλι κάτι ακραίο… Η Νίκη επισκέπτεται τον Ντίνο στη φυλακή και τον διαβεβαιώνει πως θα κάνει τα πάντα για να αποδειχθεί η αθωότητά του και να βρεθεί ο πραγματικός ένοχος, χωρίς να γνωρίζει πως αυτός είναι ο ίδιος της ο γιος... Ο Μάνος θυμώνει βλέποντας την συμπαράσταση της μάνας του στον Ντίνο. Η Αλεξάνδρα ζητάει από τον Πέτρο να μεσολαβήσει για να φτιάξει η σχέση της με τον Φίλιππο. Σαν αντάλλαγμα, η Αλεξάνδρα αναγκάζεται να ζητήσει συγνώμη από την Λήδα για ό,τι της έχει κάνει. Η συμβατική σχέση Φίλιππου – Αλίκης συνεχίζεται, η Αλίκη κάνει ότι μπορεί για να τον πλησιάσει, αλλά αυτός την αποφεύγει. Ο Δημήτρης και η Λήδα υποψιάζονται πια σοβαρά την Αντωνίου τόσο για τον θάνατο της Αγγελικής όσο και για τα ανώνυμα μηνύματα που στέλνονται ομαδικά εναντίον της Λήδας. Ένα στοιχείο που βρίσκει η Λήδα στο σπίτι της Αντωνίου την πείθει για την ενοχή της. Ο Μάνος που φοβάται πως αν συνέλθει η Μάρθα, θα βρεθεί με την Νέλλη στη φυλακή, ξημεροβραδιάζεται στο νοσοκομείο, ψάχνοντας την ευκαιρία να την ξεφορτωθεί.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 36

Η Αλίκη δεν αντέχει άλλο την κατάσταση με τον Φίλιππο και του θέτει τελεσίγραφο για τη σχέση τους. Ο Πέτρος και οι παππούδες του προσπαθούν να είναι κοντά στην Λήδα και της προτείνουν να καλέσει τον Δημήτρη στο σπίτι για φαγητό. Ο Λεμονής συζητά με την Νέλλη και καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό της συμβαίνει. Η κατάσταση της Μάρθας είναι η ίδια και ο Μάνος χάνει την ψυχραιμία του. Θα κάνει τα πάντα για να γλυτώσει την κατηγορία και να μην πάει φυλακή. Η Νέλλη, όμως, νιώθει τύψεις και είναι έτοιμη να σπάσει. Από την άλλη, ο Δημήτρης πιστεύει πως ο Ντίνος είναι αθώος και θέλει να ψάξει καλύτερα την υπόθεση. Η Αθηνά, όμως, που έχει πληγωθεί από εκείνον, στέκεται εμπόδιο στην δουλειά του και τις υποθέσεις που έχει αναλάβει.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 37

Ο Φίλιππος, μετά απ’ την απόρριψη της Λήδας, έχει επιστρέψει στην οικογένειά του και προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή με την Αλίκη. Παράλληλα, η σχέση της Λήδας και του Δημήτρη, δείχνει κι εκείνη να δένει περισσότερο, προκαλώντας, όμως, τη δυσαρέσκεια της Αθηνάς. Όταν μαθαίνει ότι οι δυο τους συνεργάζονται βάζοντας στόχο την Αντωνίου, δεν διστάζει να τους απειλήσει ανοιχτά. Ο Μάνος αναγκάζει την Νέλλη να δώσει ψεύτικη κατάθεση στην αστυνομία εναντίον του Ντίνου. Ο Δήμος ανησυχεί για την κατάσταση της Μυρτώς, αλλά και για το τι θα συμβεί αν η μικρή θυμηθεί την αλήθεια για το παρελθόν… Έρχεται η στιγμή που ο Δήμος θα αναγκαστεί να της πει όλη την αλήθεια…

