Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Ξεκίνησαν σήμερα - Πόσο θα διαρκέσουν

"Πρεμιέρα" για τις ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις. Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές.



Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις και θα λήξουν ?στις 15 Νοεμβρίου 2020?.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν αυτή την περίοδο για τις αγορές τους με φυσική παρουσία στα καταστήματα, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν επακριβώς τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) ιδίως αναφορικά με τη χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων καθώς και την τήρηση του επιτρεπόμενου αριθμού παρόντων στο κατάστημα.

Πέραν των συμβουλών που έπονται, οι καταναλωτές οφείλουν, για τη καλύτερη ενημέρωση και προάσπιση των καταναλωτικών, αλλά και εν γένει, δικαιωμάτων τους, να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της ισχύουσας, σχετικά με τις εκπτώσεις και τις προσφορές, νομοθεσίας, όπως η τελευταία κωδικοποιήθηκε πρόσφατα, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Κ.Ε. και συνοψίζεται αφενός στον Νόμο 4177/2013 «Κανόνες Ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (βλ. τα άρθρα 15, 21,22, και 23) και αφετέρου στον «Κώδικα Δεοντολογίας για τη προστασία του καταναλωτή στις προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες», ο οποίος θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση 568/2014 (ΦΕΚ Β 31/07/2014).

Για υπεύθυνες λοιπόν αγορές η Ένωση υπενθυμίζει ότι πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

Οριοθετούμε τις ανάγκες μας και προγραμματίζουμε πάντα με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουμε αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες

Δεν παραλείπουμε να κάνουμε έρευνα αγοράς και να ελέγχουμε όχι μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα των προϊόντων

Ενημερωνόμαστε για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

Αποφεύγουμε αγορές από πλανόδιους πωλητές τόσο για την αποφυγή αγοράς μη ασφαλών και μη πιστοποιημένων προϊόντων όσο και για την πάταξη του παραεμπορίου και την μείωση της ανεργίας

Ενημερωνόμαστε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής μας όταν αγοράζουμε προϊόντα με δόσεις

Πριν προβούμε σε αγορές με πιστωτική κάρτα, είμαστε πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Ενημερωνόμαστε από τα καταστήματα για την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με τα ελαττωματικά προϊόντα αλλά και τις επιστροφές

Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σαιζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής. Προσοχή! Ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει πάντοτε αν το προϊόν ανήκει στην τρέχουσα σαιζόν ή σε παλαιότερη, διότι έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο, τα καταστήματα να βάζουν σε τιμή έκπτωσης παρωχημένα προϊόντα (stock) στην ίδια τιμή έκπτωσης με τα προϊόντα της τρέχουσας σαιζόν.

Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Θυμίζουμε ότι για τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ως παλαιά τιμή ορίζεται η τιμή στην οποία διατέθηκε το προϊόν για χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός μηνός αμέσως πριν από την μείωση της.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης. Στην περίοδο των εκπτώσεων, τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης.

Δεν παραλείπουμε να ζητάμε την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουμε αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουμε να το επιστρέψουμε ή να το αλλάξουμε, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη. Δεν πρέπει επίσης, να ξεχνάμε να ζητάμε από το κατάστημα να σφραγίσει το πίσω μέρος της απόδειξης. Τέλος σημειώνεται ότι οι αγοραστές μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες.