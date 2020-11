Life

“Παρουσιάστε!”: οι Αμερικανοί… έρχονται (εικόνες)

Σπαρταριστές είναι οι νέες περιπέτειες των πρωταγωνιστών της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

«Στην αναφορά» βγαίνουν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, φαντάροι, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί της σειράς «Παρουσιάστε!» που κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλελεθατών.

Περιλήψεις των νέων επεισοδίψν

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 11

Οι Αμερικανοί έρχονται! Η μεγάλη μέρα της παράδοσης του απόρρητου Αμερικανικού εξοπλισμού επιτέλους είναι δω και οι διαφωνίες για την «τελετή παράδοσης» ανάμεσα στους δύο διοικητές έχουν ήδη ξεκινήσει. Την ίδια ώρα, πέφτει σήμα από το ΓΕΣ για διαρροή απόρρητων πληροφοριών απ' το στρατόπεδο και ο Ταξίαρχος ζητά το κεφάλι του πληροφοριοδότη. Ο Σκορδάς θυμάται ότι το ξεχασμένο μηχάνημα των Αμερικανών είναι χαλασμένο. Για να προλάβουν να το φτιάξουν θα πρέπει να στήσουν αντιπερισπασμό για τον εκπρόσωπο των Αμερικανών… Στο μαγειρείο «Της Μανούλας Σου...», η Φραντζέσκα και ο Καρυπίδης ξυπνούν μετά από μια αλλόκοτη νύχτα χωρίς να θυμούνται πώς κατέληξαν εκεί. Γρήγορα όμως οι μνήμες ξεθολώνουν και η αμηχανία πιάνει τόπο.





Τρίτη 3 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 12

Η «τελετή παράδοσης» του Αμερικανικού εξοπλισμού συνεχίζεται και οι δύο διοικητές έχουν μείνει με τον αναίσθητο εκπρόσωπο των Αμερικανών στα χέρια τους μετά από μια γερή δόση υπνωτικού από τον Παπανίδη. Τουλάχιστον τώρα έχουν χρόνο για να φτιάξουν το καταραμένο μηχάνημα. Αλλά πού να 'ξεραν ότι ο Έλτον και ο Καρυπίδης έχουν μείνει από λάστιχο στη μέση του πουθενά με το ρημάδι το μηχάνημα στα χέρια. Με τον χρόνο να τρέχει και τον Ταξίαρχο να αναμένεται από στιγμή σε στιγμή για να γνωρίσει τον αναίσθητο «Αμερικανό», ο Μέγας παίρνει την ευθύνη να βρει τον αγνοούμενο Καρυπίδη. Θα καταφέρουν οι δύο διοικητές να αφήσουν στην άκρη την έχθρα τους και να σώσουν το στρατόπεδο από την πανωλεθρία;

