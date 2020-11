Πολιτισμός

Αντιδράσεις για τα “λουκέτα” στα θέατρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες αντιδράσεις των ηθοποιών για την αναστολή λειτουργίας των θεάτρων.