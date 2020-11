Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Νέα μέτρα εισηγείται ο Κικίλιας

Προβληματισμένος από τη ραγδαία εξάπλωση του ιού, εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία της πόλης.

Τη λήψη περαιτέρω μέτρων για να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της επιδημίας στη Θεσσαλονίκη, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, όπως δήλωσε ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο κ. Κικίλιας έφτασε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μετείχε σε σύσκεψη στο ΑΧΕΠΑ, με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Παναγιώτη Παντελιάδη, τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ, Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτρη Τσαλικάκη και την υπεύθυνη του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα, Τζίνα Λεπτοκαρίδου.

Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα στηρίξει να νοσοκομεία και το προσωπικό τους, καθώς και το Εθνικό Σύστημα, ενώ παράλληλα επέρριψε ευθύνες σε κάποιους λίγους που, όπως τόνισε, «διακινδύνευσαν και διακινδυνεύουν άμεσα τη ζωή και την υγεία όλων».

«Η Κυβέρνηση χτύπησε πολλά “καμπανάκια” κινδύνου νωρίς. Επαναλαμβάνω, όμως, κάποιοι δεν άκουσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι, αυτήν τη στιγμή, να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό και θα εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, λήψη περαιτέρω μέτρων, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κορονοϊός», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός μετέβη στο Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Να σημειωθεί ότι ο κ. Κικίλιας, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη μετά την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, έθεσε την Κυριακή σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίστηκαν 43 νέες κλίνες ΜΕΘ-COVID, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του ΕΣΥ στην πόλη. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν 8 κλίνες ΜΕΘ-COVID στο ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”, 10 κλίνες στο ΓΝΘ “Γ. Γεννηματάς”, 10 κλίνες στο ΑΧΕΠΑ, 4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 6 κλίνες στο “Παπανικολάου” και 5 κλίνες στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής.