Κόσμος

Φιλιππίνες: φονικός τυφώνας σαρώνει τη χώρα (εικόνες)

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, την ώρα που ο κατάλογος των νεκρών αυξάνεται δραματικά.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του τυφώνα Γκόνι, του πλέον ισχυρού που έχει καταγραφεί φέτος στο αρχιπέλαγος, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που η επικοινωνία με τις πιο πληγείσες περιοχές δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη.

Ο τυφώνας Γκόνι, συνοδευόμενος με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χιλιομέτρων την ώρα έπληξε χθες Κυριακή κυρίως τη νησιωτική επαρχία Καταντουάνες και την Αλμπάι στο νησί Λουζόν.

Οι άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν στέγες και έριξαν κολώνες του ηλεκτρικού και προκάλεσαν κατολισθήσεις.

Ο τυφώνας, που κατευθύνεται δυτικά, μειώθηκε σε ένταση όταν έφτασε στη Μανίλα, προτού κατευθυνθεί στη θάλασσα της νότιας Κίνας.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από τις ζημιές που προκάλεσε αυτός ο τυφώνας σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένου του νησιού Καταντουάνες και την επαρχία Αλμπάι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού στις Φιλιππίνες Ρίτσαρντ Γκόρντον. «Σε κάποιες περιοχές έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί έως και το 90% των σπιτιών», πρόσθεσε.

Περίπου 400.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν την άφιξη του τυφώνα και η πλειονότητα τους παραμένουν την αποκατάσταση του τρεχούμενου νερού προτού επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της πολιτικής προστασίας κάνουν λόγο για 20.000 κατεστραμμένα σπίτια και 55.000 ακόμη που έχουν υποστεί ζημιές. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι αγροτικές καλλιέργειες.