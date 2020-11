Life

Εκλογές - ΗΠΑ: Σερ και Χίλαρι Κλίντον στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν

Σερ και Χίλαρι Κλίντον ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συγκεντρώσουν χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία υποψηφίων του Δημοκρατικού κόμματος

Η εκδήλωση με τον θρύλο της ποπ θα πραγματοποιηθεί για την πολιτική ομάδα της Χίλαρι «Onward Together», που παροτρύνει τους ανθρώπους να οργανωθούν και να συμμετέχουν στη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου.

«Ανυπομονώ πραγματικά να συμμετάσχω με τη Σερ για να υποστηρίξω ομάδες και ηγέτες που δίνουν μία σκληρή μάχη και κάνουν σημαντικό έργο για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας μας», δήλωσε η Κλίντον στο People. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο για να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τελευταίες ημέρες προς τις εκλογές».

Τις προηγούμενες ημέρες η Σερ συμμετείχε σε εκδηλώσεις υποστήριξης του Τζο Μπάιντεν και είχε δηλώσει από το Φοίνιξ: «Ο λόγος που ήρθα εδώ, δεν είναι ότι νοιάζομαι μόνο για τον Τζο και την Καμάλα - είναι ότι με νοιάζει πραγματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να έχουν μια δίκαιη ευκαιρία».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, η Σερ υποστήριξε την Κλίντον και έκτοτε όλο και περισσότερο τάσσατε κατά του Ντόναλντ Τραμπ.