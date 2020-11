Κόσμος

ΗΠΑ-Εκλογές: Σίγουρος ο Τραμπ ότι θα ανατρέψει τα προγνωστικά

Ο Τζο Μπάιντεν προβάλλει ως φαβορί των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενώ ο Τραμπ εκφράζει φόβους για απόπειρα νοθείας.

Μία ημέρα πριν διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει σήμερα με όλες του τις δυνάμεις τη μάχη, με την ελπίδα να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, που θέλουν τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, να είναι το φαβορί.

Σε μια Αμερική επί ξυρού ακμής, με αγχωτικό φόντο την πανδημία του κορονοϊού σε πλήρη αναζωπύρωση, ο επιχειρηματίας των ακινήτων που εξελέγη το 2016 Πρόεδρος, συνεχίζει να προβλέπει “κόκκινο κύμα” αύριο, παρά τον… αντίθετο άνεμο. «Θα κερδίσουμε άλλα τέσσερα χρόνια στον μεγαλειώδη Λευκό Οίκο μας!», είπε ο Τραμπ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος Πρόεδρος που δεν θα επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία το τελευταίο τέταρτο του αιώνα.

Στο πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας της εκστρατείας του: πέντε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τέσσερις πολιτείες: τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, με την “τελευταία πράξη” στο Γκραντ Ράπιντς (Μίσιγκαν), όπως και το 2016, όπου, στην “τελική ευθεία” έκανε την έκπληξη που άφησε εμβρόντητο όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν επικεντρώνεται στην Πενσιλβάνια, όπου θέλει να επικρατήσει, ώστε να μπορέσει να… ανοίξει - στην τρίτη προσπάθεια - την πόρτα του Λευκού Οίκου. «Δύο ημέρες ακόμα! Σε δύο ημέρες, θα βάλουμε τέλος σε αυτή την Προεδρία, η οποία διχάζει τη χώρα μας», είπε την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια.

«Την τελευταία φορά», είπε αναφερόμενος στις εκλογές του 2016, ο Τραμπ «κέρδισε την Πενσιλβάνια με διαφορά μόλις 44.000 ψήφων επί συνόλου 6 εκατομμυρίων», υπενθύμισε. «Κάθε ψήφος μετράει!», τόνισε.

Έναν μήνα μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό και αναρίθμητες προεκλογικές ομιλίες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι κόπωσης, απεναντίας. Συνεχίζει ακατάπαυστα τις μετακινήσεις του σε διάφορες πολιτείες περνώντας ελάχιστο στην πραγματικότητα χρόνο στην Ουάσινγκτον.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι φοβάται πως θα γίνει «απάτη» και «νοθεία» με τις επιστολικές ψήφους από τους Δημοκρατικούς, μολονότι δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι’ αυτό. Έσπευσε να προσθέσει πως «από τη στιγμή που θα τελειώσει η εκλογική διαδικασία, οι δικηγόροι μας θα είναι έτοιμοι», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει στα δικαστήρια το αποτέλεσμα.

«Η απάντησή μου είναι ότι ο Πρόεδρος δεν θα κλέψει αυτές τις εκλογές», είπε από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Τραμπ σκοπεύει να οργανώσει εκλογική βραδιά στα σαλόνια του Λευκού Οίκου και να φιλοξενήσει ως και 400 προσκεκλημένους.

Ο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς από το οχυρό του, την πόλη Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ). Παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με έρευνα των Τάιμς της Νέας Υόρκης και του Siena College, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, είναι μπροστά από τον Τραμπ σε τέσσερις πολιτείες αποφασιστικής σημασίας, στις οποίες είχε κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος το 2016: στην Πενσιλβάνια, την Αριζόνα, τη Φλόριντα και το Ουισκόνσιν.

Αλλά οι πολιτικοί παρατηρητές επαναλαμβάνουν ότι χρειάζεται προσοχή, θυμίζοντας ότι στις εκλογές του 2016 ο Τραμπ έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην αμερικανική πολιτική Ιστορία, επικρατώντας της Χίλαρι Κλίντον.

Η ατμόσφαιρα την εκλογική βραδιά θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από το ποια θα είναι τα αποτελέσματα στις πολιτείες. Αν ο Μπάιντεν επικρατήσει στη Φλόριντα, όπου τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά από νωρίς, το σασπένς θα τελειώσει γρήγορα. Οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να δώσουν “μάχη στήθος με στήθος” στη μεγάλη νοτιοανατολική πολιτεία.

Η μοναδική ιδιομορφία του αμερικανικού συστήματος είναι πως το εκλεκτορικό σώμα, όχι η λαϊκή ψήφος, αναδεικνύει τον νικητή των εκλογών. Το 2016, έτσι, ο Τραμπ έλαβε σχεδόν τρία εκατομμύρια ψήφους λιγότερες από την Κλίντον, αλλά κέρδισε την πλειοψηφία των 538 εκλεκτόρων.

Πάνω από 93 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων, είτε διά ζώσης είτε επιστολικά, γεγονός που προοιωνίζεται συμμετοχή ρεκόρ.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, πολύ ενεργός στην τελική ευθεία της προεκλογικής μάχης, θα ταξιδέψει σήμερα στην Ατλάντα (Τζόρτζια) και στο Μαϊάμι (Φλόριντα) για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα αυτού που υπήρξε αντιπρόεδρός του για οκτώ χρόνια. Εδώ και δύο εβδομάδες, δεν σταματά να προειδοποιεί πως πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη των Δημοκρατικών το 2016. «Πολύς κόσμος είχε μείνει σπίτι, είτε από τεμπελιά είτε από εφησυχασμό. Όχι αυτή τη φορά, όχι σε αυτές τις εκλογές!», επιμένει.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να επιδιώξει την απόλυση του Άντονι Φάουτσι, μέλους της επιτροπής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο οποίος τον επικρίνει για τη διαχείριση της πανδημίας

Ο Φάουτσι, κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ και διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, αναφέρθηκε στους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «ξεπερνούν» την πανδημία, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μολύνονται καθημερινά στη χώρα.

Όταν ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της διαχείρισής του για την αντιμετώπιση του ιού, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης σε αεροδρόμιο του Μαϊάμι, οι οπαδοί του άρχισαν να φωνάζουν «Απόλυσε τον Φάουτσι».

Απαντώντας στο σύνθημα, ο Τραμπ είπε «Μην το πείτε σε κανέναν, αλλά επιτρέψτε μου να περιμένω λίγο μετά τις εκλογές».