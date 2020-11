Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονιστική μαρτυρία: Κόλλησα κορονοϊό σε πάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιγραφή της νεαρής γυναίκας είναι αποκαλυπτική.



Σε καραντίνα στο σπίτι της βρίσκεται μια 32χρονη γυναίκα, που κόλλησε κορονοϊό σε κλαμπ στο Περιστέρι, όπως η ίδια υποστηρίζει, το οποίο απασχόλησε τις Αρχές τις τελευταίες ημέρες, καθώς παραβίασε τα μέτρα περιορισμού διασποράς του ιού. Μάλιστα, το συγκεκριμένο κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης έφτασε στο σημείο, μετά τον πρώτο έλεγχο στις 00:05 και την επιβολή προστίμου, να ανοίξει και πάλι το ίδιο βράδυ, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί νέο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Η Μαρία ήταν μια από τις πελάτισσες του κλαμπ και η περιγραφή της στη Realnews είναι αποκαλυπτική: «Πήγα με την παρέα μου στο κλαμπ γύρω στις 00:30. Οι πόρτες ήταν κλειστές. Φύγαμε, κάναμε μια βόλτα και ξαναπεράσαμε έπειτα από μία ώρα. Είδαμε εκατοντάδες άτομα να περιμένουν για να μπουν από την πίσω πόρτα. Εμείς επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον γνωστό μιας φίλης, ο οποίος μας άνοιξε από μπροστά κάποια στιγμή που δεν μας έβλεπε κανείς. Δεν είχε καθόλου φώτα και ουσιαστικά περπατούσαμε με τον φακό ενός κινητού τηλεφώνου». Ο πορτιέρης οδήγησε την 32χρονη και την παρέα της σε έναν από τους ορόφους του κτιρίου όπου στεγάζεται το κλαμπ. «Όταν μπήκαμε μέσα, αντίκρισα εκατοντάδες άτομα να χορεύουν ο ένας πάνω στον άλλον. Κανείς δεν φορούσε μάσκα, ούτε οι πελάτες ούτε οι υπάλληλοι».

'Όπως δηλώνει η γυναίκα, θορυβήθηκε από τα όσα είδε, με αποτέλεσμα να μην παραμείνει περισσότερο από μισή ώρα στο κλαμπ. «Διασκέδαζαν σαν να μην υπήρχε κορονοϊός. Χόρευαν, αγκαλιάζονταν, φιλιόντουσαν. Υπήρχαν τραπέζια με παρέες των δέκα ατόμων και όχι των τεσσάρων, που επιβάλλει ο νόμος. Φοβήθηκα, ούτε το ποτό μου δεν ήπια». Άλλος θαμώνας που διασκέδαζε στο κλαμπ περιγράφει ανάλογες εικόνες, τις οποίες ωστόσο δεν έχει απαθανατίσει στο κινητό του. «Στις οθόνες του κλαμπ έπαιζε το μήνυμα “μην τραβάτε βίντεο, μην ανεβάζετε stories”» λέει ο ίδιος. Πριν η 32χρονη αποχωρήσει από το κατάστημα, θυμάται να χαμηλώνει η μουσική. «Όση ώρα ήμουν στο κλαμπ, έπαιζε μουσική μόνο από το ένα ηχείο. Προφανώς για να μην ακούγεται έξω. Κάποια στιγμή χαμήλωσαν και άλλο την ένταση. Προφανώς ήταν η στιγμή που έφτασε η Αστυνομία για έλεγχο», υποθέτει. Την επόμενη ημέρα η Μαρία ξύπνησε με συμπτώματα που δεν είχε ξανανιώσει σε τόσο έντονο βαθμό.

«Αν και δεν είχα πιει καθόλου, είχα φοβερό πονοκέφαλο. Δεν είχα καλή γεύση και ένιωθα εξαιρετικά αδύναμη. Αυτά τα συμπτώματα κράτησαν δύο ημέρες. Την Τρίτη ημέρα ανέβασα πυρετό 37,4. Πονούσαν τα κόκαλά μου, τα πνευμόνια μου. Έκλαιγα από τους πόνους», τόνισε.