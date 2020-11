Κόσμος

Χτύπησε μέχρι θανάτου την γυναίκα του στη μέση του δρόμου – “Θεατές” οι περαστικοί

Οργή προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του στην άκρη του δρόμου και περαστικούς να παρακολουθούν αμέτοχοι.

Οπτικό υλικό και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Κίνα εμφανίζουν έναν άνδρα να χτυπάει μέχρι θανάτου την σύζυγό του καθώς περαστικοί παρακολουθούν αμέτοχοι προκαλώντας οργή και εγείροντας νέα ερωτήματα για την ενδοοικογενειακή βία.

Οι φωτογραφίες της επίθεσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά έντυπα την Κυριακή και έχουν αναπαραχθεί έκτοτε εκατομμύρια φορές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε όταν το παντρεμένο ζευγάρι χτύπησε κατά λάθος ένα όχημα με το ηλεκτρικό του σκούτερ στην πόλη Σουοντζόου.

Η αστυνομία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το πρωί του Σαββάτου.

"Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση από τα όργανα δημόσιας ασφάλειας και η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση", ανέφερε η αστυνομία.

Στο οπτικό υλικό, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και πεζοί, ανάμεσά τους και παιδιά, φαίνονται να παρακολουθούν την επίθεση του άνδρα προς την σύζυγό του να εκδηλώνεται στην άκρη του δρόμου.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν χιλιάδες σχόλια με τους περισσότερους χρήστες να καταγγέλλουν την αδράνεια των περαστικών και την αδιαφορία που υπάρχει απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία σε κάποιους τομείς της κινεζικής κοινωνίας.

"Δεν κρατάει αυτόματο όπλο, γιατί κανένας δεν προσπάθησε να τον σταματήσει;", αναρωτιέται ένας χρήστης.

Η Κίνα θέσπισε έναν συγκεκριμένο νόμο ποινικοποίησης της ενδοοικογενειακής βίας το 2015. Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η ενδοοικογενειακή βία συχνά αγνοείται.

Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, η κυβερνητική Πανκινεζική Ομοσπονδία Γυναικών εκτιμούσε ότι περίπου μια στις 4 γυναίκες στην Κίνα έχει πέσει θύμα βίας από τον σύζυγό της στη διάρκεια του γάμου της.

Κάθε χρόνο οι αρχές καταγράφουν περίπου 40.000 με 50.000 καταγγελίες.

Η οργή που προκλήθηκε από το περιστατικό θυμίζει ένα συμβάν του 2011, το οποίο είχε καταγραφεί από κάμερα, με ένα νήπιο στην πόλη Φοσάν, το οποίο χτυπήθηκε από ένα όχημα δύο φορές και δεκάδες περαστικοί το αγνόησαν.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν ότι υπάρχει μια ευρεία άποψη στην Κίνα πως όποιος προσφερθεί να βοηθήσει πιθανόν να κληθεί να καλύψει το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης.