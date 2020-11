Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: έρχεται καθολικό lockdown

Όλο και πιο κοντά στο καθολικό αποκλεισμό η Θεσσαλονίκη, μετά και τις δηλώσεις Κικίλια.

Οι δηλώσεις Κικίλια σήμερα το πρωί από το ΑΧΕΠΑ για ανάγκη επιβολής νέων μέτρων στη Θεσσαλονίκη έρχονται να επιβεβαιώσουν το σενάριο του καθολικού αποκλεισμού της πόλης υπό τον φόβο περεταίρω διασπορά του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλονίκης αναγκάζει την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη της απόφασης για γενικό lockdown.

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων έκρουσε χθες τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι αν δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα υπάρχει ορατός κίνδυνος υπερφόρτωσης των νοσοκομείων.

Η απόφαση για καθολικό lockdown καθώς και το περιεχόμενο των νέων μέτρων αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.