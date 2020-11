Κοινωνία

Κρέμασαν σκύλο σε δέντρο (σκληρές εικόνες)

Οι φρικτές κακοποιήσεις ζώων δεν έχουν τέλος. Την Κυριακή εντοπίστηκε σκυλί κρεμασμένο από ένα σκοινί και σε άθλια κατάσταση.

Όπως φαίνεται στις σοκαριστικές φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα το Φιλοζωικό Σωματείο Κερατέας «ΠΡΟΚΡΙΣ» το σκελετωμένο ζώο, ήταν γεμάτο πληγές και οριακά ακουμπούσε στο έδαφος κάτω από ένα δέντρο, στο οποίο κάποιος το έδεσε από τον λαιμό με μια θηλιά.

Η εικόνα δείχνει ένα ζώο που είχε εγκαταλειφθεί εδώ και ημέρες από κάποιον άνθρωπο που γνώριζε την περιοχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες το ζώο σώθηκε και μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο αφού κάτοικοι της Κερατέας το εντοπισαν σε αγροτική περιοχή του οικισμού Ρουτζέρι και ενημέρωσαν τα μέλη του φιλοζωίκού σωματείου.