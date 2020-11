Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ νόσησε από κορονοϊό τον Απρίλιο. Γιατί το κράτησε κρυφό.

Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ μολύνθηκε με κορονοϊό τον Απρίλιο, περίπου την ίδια περίοδο με τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αργά χεθς το βράδυ επικαλούμενα πηγές του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Ο Ουίλιαμ, ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, κράτησε μυστική την διάγνωσή του επειδή δεν ήθελε να ανησυχήσει την χώρα, έγραψε η εφημερίδα The Sun.

"Γίνονταν σοβαρά πράγματα και δεν ήθελα να ανησυχήσω κανέναν", φέρεται να είπε ο Γουίλιαμ σε κάποιον, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τον φρόντισαν οι γιατροί του Παλατιού και ακολούθησε τις κυβερνητικές οδηγίες για αυτοαπομόνωση στην οικογενειακή κατοικία Άνμερ Χολ, στο Νόρφολκ, σύμφωνα με την εφημερίδα, που προσθέτει ότι μολαταύτα πραγματοποίησε 14 υποχρεώσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης στη διάρκεια του Απριλίου.

"Ο Ουίλιαμ επλήγη σοβαρά από τον ιό--στ΄αλήθεια τον κλόνισε. Σε κάποιο στάδιο δυσκολευόταν να αναπνεύσει, επομένως όλοι γύρω του πανικοβλήθηκαν", είπε στην Sun μια πηγή.

Το BBC επιβεβαίωσε την είδηση από πηγές αργά χθες το βράδυ με το Παλάτι του Κένσινγκτον και το γραφείο του πρίγκιπα Ουίλιαμ να αρνούνται να σχολιάσουν επισήμως την είδηση.

Τα Ανάκτορα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα να σχολιάσουν αργά χθες το βράδυ.

Η οικία του πατέρα του Ουίλιαμ, του πρίγκιπα Καρόλου, είχε ανακοινώσει στις 25 Μαρτίου ότι ο Κάρολος είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

Ο διάδοχος του θρόνου αυτοαπομονώθηκε στην κατοικία του στη Σκοτία για επτά ημέρες με ήπια συμπτώματα.

Η Βρετανία έχει πληγεί σφόδρα από την πανδημία του κορονοϊού και έχει καταγράψει 46.717 θανάτους από την COVID-19 αναφερόμενη σε εκείνους που πέθαναν 28 ημέρες έπειτα από θετικό τεστ στον ιό.

Μια ευρύτερη καταμέτρηση που περιλαμβάνει εκείνους που στο πιστοποιητικό θανάτου τους αναγράφεται ως αιτία η COVID-19 κάνει λόγο για 58.925 νεκρούς.