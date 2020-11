Κοινωνία

ΕΛΑΣ: καμία κακοποίηση παιδιού από τις αστυνομικές δυνάμεις

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια που έγιναν χθες, στην περιοχή της Λαμπρινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 13 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια χθεσινής μη προγραμματισμένης συγκέντρωσης στην περιοχή της Λαμπρινής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «καμία κακοποίηση – και μάλιστα με χρήση γκλοπ- πεντάχρονου παιδιού δεν υπήρξε από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλεται σε διάφορες ιστοσελίδες και τηλεοπτικές εκπομπές».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ, «Χθες το απόγευμα, έλαβε χώρα μη προγραμματισμένη συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στην Αθήνα (συμβολή των οδών Τραλλέων και Ωρωπού) από ομάδα (50) περίπου ατόμων.

Οι περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και έφεραν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και συγκεκριμένα ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια.

Αστυνομικοί που προσέτρεξαν στο σημείο κάλεσαν επανειλημμένα και επίμονα τα συγκεντρωμένα άτομα να διαλυθούν, λόγω κινδύνου διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας και για την αποφυγή διασποράς διάδοσης του covid-19.

Οι συγκεντρωμένοι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος των αστυνομικών, ενεργώντας επίθεση σε βάρος τους, με τα κοντάρια που κρατούσαν καθώς και με τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενο κατάστημα εστίασης.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τρεις (3) αστυνομικοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομείο και προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε (2) κράνη και ένα ζευγάρι καλαμίδες.

Συνελήφθησαν συνολικά δεκατρία (13) άτομα, (10) άνδρες και (3) γυναίκες, από τους οποίους ένας άνδρας συνελήφθη εντός του παραπάνω καταστήματος, αφού προηγουμένως χτύπησε αστυνομικό με κοντάρι που έφερε και το οποίο κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον χτύπησε αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του για να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Στην κατοχή τεσσάρων (4) από τους υπόλοιπους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) ξύλινα και ένα (1) μεταλλικό κοντάρι.

Επιπλέον, τέσσερις (4) από τους συλληφθέντες, κατόπιν τραυματισμού τους στο σημείο, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου παραμένει προς νοσηλεία μία (1) γυναίκα ενώ σε όλους χορηγήθηκαν παραγγελίες για εξέτασή τους από αρμόδιο ιατροδικαστή.

Κατά τη διάρκεια των περιστατικών στο κατάστημα, από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε μία φορά χρήση δακρυγόνου αερίου (φυσούνα).

Δύο (2) περίπου ώρες μετά από αυτά τα περιστατικά αναφέρθηκε ότι δύο (2) ανήλικα παιδιά, τα οποία με συγγενικά τους πρόσωπα διέρχονταν εκείνη τη στιγμή (δηλαδή μετά από δύο ώρες) από παρακείμενο σημείο, ανέφεραν ενόχληση στο λαιμό.

Συνεπώς, καμία κακοποίηση – και μάλιστα με χρήση γκλοπ- πεντάχρονου παιδιού δεν υπήρξε από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλεται ατεκμηρίωτα σε διάφορες ιστοσελίδες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Γενικότερα σημειώνεται ότι οι αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν συνιστούν γεγονότα. Η Αστυνομία τις διερευνά ως καταγγελίες και ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό, διαδικασία την οποία εφαρμόζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση».