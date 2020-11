Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: αίτηση ακυρότητας των αποφάσεων της Προανακριτικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι συνήγοροι του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης.

Οι συνήγοροι του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Δημήτρης Τσοβόλας και Λυδία Τσοβόλα, κατέθεσαν σήμερα στον Άρειο Πάγο αίτηση για κήρυξη ακυρότητας της διαδικασίας, των αποφάσεων και των πράξεων, της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διερευνούσε την τέλεση ή όχι αδικημάτων σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση της Novartis.

Οι δυο συνήγοροι υποστηρίζουν ότι ήταν μη νόμιμη η εξαίρεση από την κοινοβουλευτική επιτροπή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλου και Παύλου Πολάκη.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση των δύο δικηγόρων έχει ως εξής:

Ο Δημήτριος Τσοβόλας και η Λύδια Τσοβόλα ως συνήγοροι υπεράσπισης του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου κατέθεσαν σήμερα στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αίτηση του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου για κήρυξη ακυρότητας της διαδικασίας, των αποφάσεων και των πράξεων, της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διερευνούσε την τέλεση ή όχι αδικημάτων σε βάρος του.

Οι ακυρότητες αναφέρονται αρχικά στην παράνομη και αντικοινοβουλευτική απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής που εξαίρεσε από την Επιτροπή τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τζανακόπουλο και Πολάκη, καθώς επίσης και σε ακυρότητες πράξεων κα αποφάσεων που λήφθηκαν στη συνέχεια.