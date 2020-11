Οικονομία

Βρούτσης: ρυθμίζονται τα χρέη χαμένων ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών

Σε πόσες δόσεις μπορούν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τις εισφορές η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί, λόγω κορονοϊού.

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάταξη θα προσθέσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στο νομοσχέδιο, «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, να εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις εισφορές, η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί, λόγω κορονοϊού.

Παράλληλα, με τη διάταξη αυτή, θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη με την οποία θα δίνεται η ευκαιρία σε όσους από τους ανωτέρω απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο να επανενταχθούν χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αρκεί να καταβάλουν τη δόση Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάταξη αυτή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες, που, λόγω της πανδημίας Covid-19, είτε δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με συνέπεια σε παλαιότερες ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους οφειλών είτε εμφανίζουν αδυναμίες καταβολής των τρεχουσών οφειλών.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την αντίστοιχη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές οφειλές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας για τους οφειλέτες και δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις, εν μέσω των πρωτόγνωρων οικονομικών συνθηκών, που βιώνουν, λόγω της πανδημίας, να επανενταχθούν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.