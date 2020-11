Life

Γκόμεζ και Χάρις μίλησαν για την ψυχική υγεία

H Αμερικανίδα γερουσιαστής Καμάλα Χάρις δήλωσε "ευγνώμων" προς την δημοφιλή καλλιτέχνιδα.

Η Χάρις, υποψήφια αντιπρόεδρος των ΗΠΑ με το Δημοκρατικό Κόμμα συζήτησε με την 28χρονη τραγουδίστρια, η οποία δήλωσε ότι ψηφίζει για πρώτη φορά στις επερχόμενες εκλογές για τη σημασία της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους Αμερικανούς.

«Η υγεία δεν είναι μόνο αυτό που βιώνεις από τον λαιμό προς τα κάτω, αλλά και από τον λαιμό προς τα πάνω. Είμαι ευγνώμων που η @SelenaGomez αξιοποιεί τη φωνή της για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ψυχική υγεία και να εμπνεύσει τους θαυμαστές της να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές » έγραψε η Καμάλα Χάρις και δημοσίευσε βίντεο της συνομιλίας της με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Η πρώην σταρ του Disney Channel ανέφερε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει «βιώσει πολλά» που την οδήγησαν να δει γιατί έχει σημασία η ψήφος. «Απλώς πιστεύω ότι η ψήφος μου μετράει περισσότερο από ποτέ» παρατήρησε η Γκόμεζ, σημειώνοντας ότι θα ψηφίσει πρόωρα.

«Ως πολίτης, ως κάποιος που πραγματικά, νοιάζεσαι πραγματικά για τη χώρα σου, το να μην ψηφίζεις δεν είναι απλώς μια επιλογή».

Η Χάρις επαίνεσε τον Γκόμεζ ως «απίστευτη φωνή» για τον αγώνα της με την αυτοάνοση πάθηση τον λύκο, με την οποία μάχεται και η αδελφή της γερουσιαστή. «Είναι κάτι που εμείς ως οικογένεια αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια» σημείωσε η Χάρις. «Υπάρχουν τόσες πολλές έγχρωμες γυναίκες που πάσχουν από λύκο και εξακολουθούν να αγωνίζονται να έχουν το είδος της προσοχής και της θεραπείας που τους αξίζει. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα για το οποίο ο Τζο και εγώ αγωνιζόμαστε, να διατηρήσουμε τον νόμο για την Προσιτή Οικονομικά Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act) και να τον επεκτείνουμε».

Η υποψήφια αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και η τραγουδίστρια – ηθοποιός έθιξαν επίσης το θέμα της περίθαλψης για θέματα ψυχικής υγείας. «Εγώ η ίδια μοιράστηκα την ιστορία μου για το ταξίδι της ψυχικής υγείας μου. Διαβάζω πολλά και σκέφτομαι πόσο βαθιά επηρεάζεται ψυχικά αυτή η χώρα», είπε η Γκόμεζ. «Γνωρίζω πραγματικά ότι αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και σπουδαίο για μένα» ανέφερε.

Η Κάμαλα Χάρις απάντησε: «Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σου».