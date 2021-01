Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: πως επιδρά στην υγεία η σχέση μαθητή - καθηγητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες για τα μακροπρόθεσμα οφέλη και γιατί υπάρχει διαφορετική επίδραση της σχέσης μεταξύ συμμαθητών.

Οι έφηβοι που έχουν καλές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους καθηγητές τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, διαθέτουν καλύτερη υγεία ως ενήλικες, σύμφωνα με μια νέα νοτιοκορεατο-αμερικανική επιστημονική μελέτη, την πρώτη που αναδεικνύει αυτή τη συσχέτιση. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρόλο που οι φιλίες είναι σημαντικές για τους εφήβους, η έρευνα δεν βρήκε ότι οι σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών και συνομηλίκων παίζουν τον ίδιο θετικό ρόλο για την υγεία τους σε βάθος χρόνου, όπως η καλή σχέση με τους καθηγητές τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Τζίνχο Κιμ του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας του Πανεπιστημίου της Κορέας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό σχολικής ψυχολογίας "School Psychology", ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 20.000 μαθητές σε βάθος 13 ετών, από την πρώτη Γυμνασίου έως τα πρώτα χρόνια μετά την ενηλικίωση τους. Μεταξύ των μαθητών υπήρχαν περισσότερα από 3.400 ζεύγη αδελφιών για λόγους σύγκρισης.

Οι έφηβοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια για τις σχέσεις τους με τους καθηγητές και τους φίλους τους, ενώ αργότερα, ως ενήλικες, αξιολογήθηκε η σωματική και η ψυχική υγεία τους. Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν τις καλύτερες σχέσεις με τους καθηγητές τους στο σχολείο, ήταν αυτοί που στα 25 τους είχαν την καλύτερη υγεία, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Η σχέση με τους συμμαθητές τους στο σχολείο είχε μικρότερη επίδραση στην κατοπινή υγεία τους.

«Η μελέτη δείχνει ότι η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών με τους δασκάλους τους μπορεί να έχει σημαντικές, θετικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις και στην υγεία τους, πέρα από τις σχολικές επιδόσεις τους», δήλωσε ο Κιμ. Όπως ανέφερε, η σχέση μαθητών-εκπαιδευτικών είναι ακόμη πιο σημαντική από ό,τι είχε γίνει αντιληπτό έως τώρα, γι' αυτό τα σχολεία πρέπει να επενδύσουν στην επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών σχετικά με το πώς θα «χτίζουν» ζεστές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους μαθητές τους. «Αυτό είναι κάτι στο οποίο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση, αλλά θα έπρεπε», τόνισε.