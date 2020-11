Πολιτική

Επιστολή στήριξης Πομπέο σε Δένδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο στον Νίκο Δένδια.

Επιστολή με την οποία εκφράζεται η στήριξη των ΗΠΑ στις ελληνικές θέσεις και αποδοκιμάζονται οι τουρκικές ενέργειες απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μερικές μόνο ημέρες μετά την αποστολή επιστολής του Νίκου Δένδια, στην οποία περιγράφονταν αναλυτικά οι τελευταίες παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, απάντησε τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της σταθερότητας στην περιοχή» και επισημαίνοντας εκ νέου το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Πομπέο υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ «αποδοκιμάζουν» τις συνεχιζόμενες τουρκικές έρευνες σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα έχει δυνητική δικαιοδοσία. Προσθέτει ότι αυτές οι μονομερείς ενέργειες το μόνο που πετυχαίνουν είναι την αύξηση της έντασης στην περιοχή και τονίζει ότι οι απειλές, οι προσπάθειες εκφοβισμού και εξαναγκασμού, καθώς και οι στρατιωτικές δραστηριότητες, δεν θα επιλύσουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επαινεί τη θέση της Ελλάδας, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, επιθυμεί την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας συνεχίζει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ενός θερμού επεισοδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο κ. Πομπέο καταλήγει λέγοντας ότι οι ΗΠΑ, όπως και η Ελλάδα, επιθυμούν τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα αναπτυχθεί η συνεργασία με γνώμονα πάντα το Διεθνές Δίκαιο.

Η ανωτέρω επιστολή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του δικαίου των Ελληνικών θέσεων, σημείωναν διπλωματικές πηγές. Παράλληλα έχει ειδικό βάρος, λαμβανομένου υπόψη του αποστολέα της επιστολής, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Πομπέο απάντησε στην επιστολή του Έλληνα ομολόγου του εντός λίγων ημερών.