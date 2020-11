Αθλητικά

Κακοποιός “έγδυσε” τον Ραφίνια

Η εισβολή στο σπίτι του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Θύμα κακοποιού έπεσε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ραφίνια.

Το απόγευμα του Σαββάτου, άγνωστος εισέβαλλε στο σπίτι του, στην οδό Βασιλικών, στο Πανόραμα Βούλας.

Μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνο η οικιακή βοηθός, την οποία ο δράστης ακινητοποίησε.

Στη συνέχεια μέσα από το υπνοδωμάτιο, πήρε ρολόγια και κοσμήματα, πριν τραπεί σε φυγή.