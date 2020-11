Κοινωνία

Σύγκλητος ΟΠΑ: προτείνει “λουκέτο” για την επίθεση στον πρύτανη

Πως εξελίσσονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών, από την Ελληνική Αστυνομία.

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ευρισκόμενη σε συνεχή έκτακτη συνεδρίαση από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, εξέτασε διεξοδικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 το πρωί, όταν ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων εισέβαλε με τρόπο βίαιο και τρομοκρατικό στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον απείλησε και άσκησε πρωτόγνωρη λεκτική και σωματική βία σε βάρος του, προξενώντας ταυτόχρονα σοβαρές υλικές ζημιές στον χώρο της Πρυτανείας.

Η Σύγκλητος ομόφωνα αποφασίζει

1. Να εκφράσει τον βαθύ αποτροπιασμό της για τις αντιδημοκρατικές και απάνθρωπες αυτές ενέργειες, που δεν έχουν θέση σε ένα ελεύθερο, ανοικτό και δημοκρατικό πανεπιστήμιο.

2. Να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή της στο πρόσωπο του Πρύτανη και στον θεσμό που αυτός εκπροσωπεί και να δηλώσει ότι τέτοιες αποτρόπαιες ενέργειες στρέφονται κατά του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά της να προβεί με τρόπο συντεταγμένο σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους παράνομης συμπεριφοράς, που πλήττει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

4. Να καλέσει την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη νομοθέτηση συγκεκριμένων, αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέτρων για την προστασία της κοινότητας (φοιτητών-τριών, διδακτικού-ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού) και της περιουσίας του Ιδρύματος. Τα γεγονότα της 29ης Οκτωβρίου κατέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι απροστάτευτο. Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να μεταφέρει προς τα όργανα της πολιτείας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ζητημάτων.

5. Να διακόψει όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος από σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, ως πρώτη ελάχιστη αντίδραση της κοινότητάς του στην νέα αυτή βίαιη και έκνομη ενέργεια που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση και αξιολογεί τα δεδομένα.

ΕΛΑΣ: οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από τους κουκουλοφόρους, που επιτέθηκαν στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, θεωρούν ότι μόνο δύο ή τρεις μπορεί να ήταν φοιτητές και οι υπόλοιποι εξωπανεπιστημιακοί.

Πιστεύουν ότι οι αντιεξουσιαστές μπορεί να προέρχονται από την κατάληψη ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, η οποία στεγαζόταν σε κτίριο του πανεπιστημίου και εκκενώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Στην πρώτη «κατάθεσή» του ο Πρύτανης δεν είχε αναφέρει το περιστατικό με την ταμπέλα που του κρέμασαν και τη… φωτογράφιση, αλλά μόνο ότι οι κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο γραφείο και ένας τον είχε πιάσει από τον λαιμό.

Μάλιστα, δεν ήθελε να υποβάλει μήνυση ή να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δικονομική ενέργεια.

Τώρα θα κληθεί να καταθέσει στην Κρατική Ασφάλεια, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα και θα σχηματίσει αυτεπάγγελτα δικογραφία.

Το γεγονός ότι οι επιτιθέμενοι φορούσαν κουκούλες και γάντια στα χέρια, κάνει δύσκολη την ταυτοποίησή τους.