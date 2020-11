Κοινωνία

Ένταση και χημικά στα δικαστήρια της Ευελπίδων (εικόνες)

Η επίθεση στην κλούβα που μετέφερε συλληφθέντες από τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής και η επέμβαση της Αστυνομίας.

Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων όταν συγκεντρωμένοι που ανέμεναν τους συλληφθέντες από τη χθεσινή αντιφασιστική συγκέντρωση στο Γαλάτσι είδαν την κλούβα που μετέφερε συλληφθέντες από τη συγκέντρωση χρυσαυγιτών στο Νέο Ηράκλειο.

Η "συνάντηση" των δύο ομάδων είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μικρής έκτασης επεισόδια με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών μέσα στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων.

Η αρχή έγινε όταν οι συγκεντρωθέντες προς συμπαράσταση των 13 συλληφθέντων στο Γαλάτσι είδαν να εισέρχεται στα δικαστήρια το βαν της αστυνομίας που μετέφερε 9 συλληφθέντες από το Νέο Ηράκλειο. Αμέσως άρχισαν να φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα στα οποία κάποιοι από τους κρατούμενους μέσα στο όχημα απάντησαν κάνοντας άσεμνες χειρονομίες. Η κατάσταση φορτίστηκε επιπλέον με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αντικείμενα προς το βαν και να το χτυπούν με τα χέρια.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε ρίψη χημικών μέσα στο προαύλιο χώρο των δικαστηρίων με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να επικρατήσει πανδαιμόνιο για λίγη ώρα.

Η κατάσταση πλέον έχει ομαλοποιηθεί. Στον χώρο των δικαστηρίων παραμένουν οι συγκεντρωμένοι για τους συλληφθέντες στο Γαλάτσι.

Φωτογραφίες και βίντεο από το χρήστη του twitter i0ladykiller0i

Οι συλληφθέντες μεσα από τη κλούβα μαζί με τους αλληλέγγυους φωνάζουν δυνατά συνθήματα.

Αργότερα οι δυνάμεις καταστολής με χρήση χημικών θα προσπαθήσουν να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Ο κόσμος παραμένει στο σημείο! #antireport pic.twitter.com/PCmapoLYKs — i0ladykiller0i (@i0ladykiller0i) November 2, 2020