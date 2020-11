Υγεία - Περιβάλλον

Ρεκόρ πυρκαγιών σε Αμαζόνιο και Παντανάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για την ραγδαία αύξηση των πυρκαγιών.

Υπερδιπλάσιος αριθμός πυρκαγιών καταγράφηκε στον Αμαζόνιο στη Βραζιλία τον Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ ρεκόρ πυρκαγιών γνώρισε τον ίδιο μήνα και η περιφέρεια Παντανάλ, ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών (INPE).

Στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας καταγράφηκαν 17.326 πυρκαγιές (έναντι 7.855 τον Οκτώβριο του 2019), σύμφωνα με το INPE. Τους δέκα πρώτους μήνες του έτους καταγράφηκαν συνολικά 93.356 εστίες πυρκαγιάς έναντι 89.176 την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

Στο Παντανάλ, ένα καταφύγιο βιοποικιλότητας και ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος του πλανήτη, καταγράφηκαν 2.856 πυρκαγιές, μηνιαίο ρεκόρ από το 1998 όταν διατηρούνται αρχεία.

Οι φλόγες κατέστρεψαν το 2020 περισσότερο από το 23% του Παντανάλ που βρίσκεται στη Βραζιλία, και το οποίο εκτείνεται στην Παραγουάη και τη Βολιβία.

Εξάλλου τους έξι πρώτους μήνες του 2020 καταγράφηκαν 21.115 πυρκαγιές, υπερδιπλάσιες σε σχέση με την περσινή χρονιά, και ο χειρότερος αριθμός από τότε που διατηρούνται αρχεία.

Περιβαλλοντολόγοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν υπεύθυνη την κυβέρνηση του Βραζιλιάνου, ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για το γεγονός αυτό, εξαιτίας της στάσης της υπέρ των δραστηριοτήτων εξόρυξης σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι που σύμφωνα με εκείνους ενθαρρύνει την αποψίλωση των δασών.

«Με την αύξηση του ποσοστού αποψίλωσης τα τελευταία χρόνια και τις προειδοποιήσεις των ερευνητών να αγνοούνται από την κυβέρνηση: η αποψίλωση και οι πυρκαγιές πάνε μαζί», δήλωσε η Μαριάνα Ναπολιτάνο, επιστημονική διευθύντρια του WWF για τη Βραζιλία.

«Αφού αποψίλωσαν τη ζούγκλα, οι εγκληματίες έβαλαν φωτιές για να καθαρίσουν τα οργανικά που είχαν συγκεντρωθεί (…) Στο τέλος του μήνα (Οκτωβρίου) με την άφιξη των βροχών, ο ρυθμός των πυρκαγιών μοιάζει να επιβραδύνεται, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους κλιματικούς παράγοντες. Αυτό που συνέβη στη διάρκεια της ξηρής περιόδου στον Αμαζόνιο και το Παντανάλ μπορεί να επαναληφθεί», τόνισε.