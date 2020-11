Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Σταθερή η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε σήμερα σε ακρόαση τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, ο οποίος της εξέθεσε τις εκτιμήσεις του κόμματός του σχετικά με τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την αδιάλλακτη στάση της γείτονος.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επεσήμανε ότι η Τουρκία εμμένει στην παραβατική συμπεριφορά της αγνοώντας όχι μόνο τους κανόνες καλής γειτονίας, αλλά και το διεθνές δίκαιο. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίωσε ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κύπρου και τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αταλάντευτα τη διεθνή νομιμότητα.