“Special Report”: οι αμερικανικές εκλογές ζωντανά στον ΑΝΤ1

Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής και Μαρία Σαράφογλου σε ένα ζωντανό «Special Report» με φόντο τις αμερικανικές εκλογές. Οι επιπτώσεις, ο αντίκτυπος του αποτελέσματος και η επόμενη ημέρα...

Την ημέρα των αμερικανικών εκλογών, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ο Τάσος Τέλλογλου και ο Αντώνης Φουρλής, από την Αθήνα, και η Μαρία Σαράφογλου από την Ουάσινγκτον, θα παρουσιάσουν στις 23:30 ένα ζωντανό «Special Report», με αποκλειστικές συνεντεύξεις σημαντικών προσωπικοτήτων από τα επιτελεία των δύο υποψηφίων.

Στο επίκεντρο της εκπομπής, οι επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στη χώρα μας και την εξωτερική της πολιτική, ο αντίκτυπος του αποτελέσματος στην ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και η επόμενη ημέρα στο παγκόσμιο στερέωμα.

Μαζί τους, o ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις Η.Π.Α., Θανάσης Τσίτσας, από το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ, ο αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νικόλας Βαφειάδης και καλεσμένοι από τα επιτελεία των δύο υποψηφίων.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών αναμένεται με αγωνία και στη Μεσόγειο και τον Καύκασο, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα οι επεκτατικές κινήσεις της Τουρκίας πυροδοτούν εξελίξεις και δημιουργούν έντονες ανησυχίες. Τι ρόλο παίζει στη συμπεριφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η προνομιακή σχέση που φέρεται να διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ; Ο Αντώνης Φουρλής εξετάζει τα γεγονότα που «σφυρηλάτησαν» τη σχέση του Τούρκου και του Αμερικανού προέδρου, μιλώντας με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, την πρώην πράκτορα της CIA στην Αθήνα, Βάλερι Πλέιμ, και τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν τις υπόγειες διαδρομές «μαύρου» χρήματος από την Άγκυρα στην Ουάσινγκτον. Ακόμη, ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ μιλά στην κάμερα του «Special Report» για τον ρόλο που θα παίξει ο επόμενος πρόεδρος των Η.Π.Α., στο μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.





ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, βρίσκει τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο διχασμένες από ποτέ. Η Μαρία Σαράφογλου ταξιδεύει στις Η.Π.Α. για να καταγράψει πώς οι αυθαιρεσίες και η βία από τις αστυνομικές δυνάμεις έδωσαν ορμή στο κίνημα Black Lives Matter και τις μαζικές διαδηλώσεις. Ο πρώτος έγχρωμος Επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μάικλ Στιλ, εξηγεί στο «Special Report» γιατί οι μαύροι Ρεπουμπλικάνοι γυρνούν την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη, ο Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA Μαρκ Πολυμερόπουλος, αποκαλύπτει στο «Special Report» πόσο εύκολα ξένες δυνάμεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τον φυλετικό διχασμό, στοχεύοντας ακόμη και σε μία πιθανή συνταγματική κρίση στις Η.Π.Α., στην περίπτωση αμφίρροπου εκλογικού αποτελέσματος.





ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Τραμπ ή Μπάιντεν; Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί; Από τη Νέα Υόρκη, ο Θανάσης Τσίτσας στέλνει τη δική του ανταπόκριση για το πώς βλέπουν οι Έλληνες των Η.Π.Α. αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Η κάμερα του «Special Report» ακολουθεί δύο Ελληνοαμερικανούς -τον Δημοκρατικό Άντριου Γουνάρδης και την Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη- στον προεκλογικό τους αγώνα. Τι ρόλο θα παίξει η μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας και τι βάρος θα έχει στην κάλπη η οικονομία; Απαντήσεις δίνουν ο γιατρός Γιώργος Λιακέας, που βγήκε νικητής μετά από μια σκληρή μάχη με τον κορονοϊό και είχε μιλήσει αποκλειστικά στο «Special Report» τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες που «πίνουν νερό» στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

