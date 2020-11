Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: ναρκωτικά βρέθηκαν σε κελί

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση...

Χασίς και κοκαΐνη εντοπίστηκαν σε νέα έκτακτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, βρέθηκαν 44 συσκευασίες χασίς βάρους 186,1 γραμμαρίων και 1 συσκευασία κοκαΐνης βάρους 3 γραμμαρίων.

Σημειώνεται, ότι ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.