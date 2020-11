Κοινωνία

Συγκέντρωση στο Γαλάτσι: διώξεις για χρυσαυγίτες και αντιφασίστες

Οι κατηγορίες που, κατά περίπτωση, αποδίδονται στους 13 συλληφθέντες, κατά την χθεσινή αντιφασιστική συγκέντρωση στο Γαλάτσι.

Οκτώ πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των 13 συλληφθέντων κατά την χθεσινή αντιφασιστική συγκέντρωση στο Γαλάτσι.

Οι κατηγορίες που, κατά περίπτωση, αποδίδονται στους 13, αφορούν βία κατά υπαλλήλων, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απείθεια, διατάραξη κοινής ειρήνης, στάση, παράνομη οπλοφορία, άρνηση δακτυλοσκόπησης και παραβίαση μέτρων πρόληψης μετάδοσης ασθενειών.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο το οποίο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 13 Νοεμβρίου καθώς δεν είχαν προσέλθει ουσιώδεις μάρτυρες. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ανέφεραν ότι κάποιοι από τους εντολείς τους έχουν τραυματιστεί από τα χθεσινά επεισόδια με την Αστυνομία.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και σε βάρος των 9 συλληφθέντων από τη συγκέντρωση που είχε καλέσει το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη στο Νέο Ηράκλειο, για απείθεια και παραβίαση μέτρων πρόληψης μετάδοσης ασθενειών. Για αυτούς ορίστηκε δίκη σε ρητή δικάσιμο. Όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.