Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 1152 κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Οι περιοχές που είναι στο "κόκκινο" κι εκείνες που βρίσκονται κοντά...

Ακόμη επτά θάνατοι και 1152 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από τον ΕΟΔΥ.

Από αυτά, τα 1.115 ήταν εγχώρια κρούσματα, ενώ τα 96 εξ αυτών συνδέονται με γνωστές συρροές. Από τα νέα κρούσμτα, τα 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ 4 εισαγόμενα κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Αναλυτικότερα:

362 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστές συρροές

210 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

59 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

53 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή, ενώ 10 με αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο

43 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 33 συνδέονται με γνωστές συρροές

42 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 11 συνδέονται με γνωστές συρροές

25 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

23 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές

21 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

19 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

16 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

14 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

14 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

14 κρούσματα στην Π.Ε Πιερίας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

10 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

10 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

7 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή

6 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

5 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή

Ακόμη, 34 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: