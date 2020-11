Οικονομία

Κορονοϊός: Επεκτείνονται τα μέτρα για τον τόπο και χρόνο εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε επεκτείνονται τα μέτρα λόγω της πανδημίας και τι προβλέπεται αναλυτικά. Τι ισχύει για την τηλεργασία.

Έως τις 30 Νοεμβρίου επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια η ισχύς των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Υγείας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

1.α) Επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται για το μήνα Νοέμβριο να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους - σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευσης της παρούσας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν από την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-Έντυπο ειδικού σκοπού» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται υποχρεωτικά για το μήνα Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.