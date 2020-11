Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ελπίδες από το εμβόλιο της CureVac

Το CVnCoV προκάλεσε ανοσολογική απόκριση στους εθελοντές.

Νέα τροπή στον αγώνα δρόμου των φαρμακευτικών εταιρειών για το εμβόλιο που θα “νικήσει” τον κορονοϊό δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών της εταιρείας CureVac.

Συγκεκριμένα η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε πως το πειραματικό εμβόλιό της κατά της Covid-19 προκάλεσε ανοσολογική απόκριση σε ανθρώπους. Το γεγονός αυτό θέτει την CureVac σε πορεία για να αρχίσει φέτος μαζικά τεστ καθώς θερμαίνεται η κούρσα για τον τερματισμό της πανδημίας.

«Έχουμε ενθαρρυνθεί πολύ από τα προσωρινά δεδομένα της Φάσης 1», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Φραντς-Βέρνερ Χάας.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας χρησιμοποιεί την προσέγγιση του αποκαλούμενου αγγελιοφόρου RNA (mRNA), όπως και η Moderna και η BioNTech και ο εταίρος της, η Pfizer, αν και αυτοί άρχισαν μαζικά τεστ σε ανθρώπους στα τέλη Ιουλίου.

Η CureVac ανακοίνωσε πως το πιθανό εμβόλιό της, γνωστό ως CVnCoV, είναι γενικά καλά ανεκτό και τα αποτελέσματα των δοκιμών στηρίζουν τα σχέδια της εταιρείας να αρχίσει πριν από το τέλος του χρόνου το τελικό στάδιο των δοκιμών με 30.000 συμμετέχοντες.

Η CureVac –που υποστηρίζεται από τον Γερμανό επενδυτή στη βιοτεχνολογία Ντίτμαρ Χοπ, το Ίδρυμα Γκέιτς και την GlaxoSmithKline– ανακοίνωσε πως εθελοντές ανέπτυξαν ένα επίπεδο αντισωμάτων ανάλογο με εκείνο που ανέπτυξαν άνθρωποι οι οποίοι ανέρρωσαν από σοβαρό κρούσμα Covid-19.