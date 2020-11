Κοινωνία

Κορονοϊός: lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες - με SMS οι μετακινήσεις

Σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί τον Μάρτιο. Τι ισχύει για τα σχολεία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αερομεταφοράς ασθενών σε νοσοκομεία άλλων περιοχών!

Καθολικό lockdown ξεκινά από αύριο και για 14 ημέρες, σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, εξαιτίας του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων. Έτσι μπαίνουν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί τον Μάρτιο, με μοναδική εξαίρεση τα σχολεία, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά.

Από τις 6:00 αύριο το πρωί και για 14 ημέρες κλείνουν καταστήματα και εκκλησίες, ενώ σε ισχύ τίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί.

Παράλληλα, τα SMS επιστρέφουν στην καθημερινότητα των πολιτών, στις δύο πόλεις, κι έτσι όσοι θέλουν να μετακινηθούν, θα στέλνουν μήνυμα, χωρίς χρέωση, στον γνώριμο πια αριθμό 13033.

Πως ακριβώς θα στέλνουν το μήνυμα οι πολίτες:

Θα γράφουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στον λόγο εξόδου, θα αφήνουν ένα κενό και θα γράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας.

Το 1 ισχύει για Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Το 2 για Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Το 3 για μετάβαση στην τράπεζα, όταν δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονική συναλλαγή.

4 για ίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5 γι αμετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6 για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Μαθητές θα πρέπει να πάρουν βεβαίωση από το σχολείο τους, για να μπορούν να μετακινηθούν, ενώ οι γονείς τους για να μεταφέρουν τα απιδιά και να τα παραλάβουν στο σχόλασμα θα πρέπει να στέλνουν το μήνυμα που αντιστοιχεί στην κίνηση για παροχή βοήθειας.

Μετά τις 9:00 το βράδυ θα κινούνται μόνο όσοι εργάζονται, με βεβαίωση από τον εργοδότη τους και όσοι θέλουν να μετακινηθούν για λόγους υγείας, με αποστολή του αντίστοιχου μηνύματος.

Απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αναστέλλονται προς το εξωτερικό, ενώ επιτρέπονται μόνο για αυστηρά επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας στις μεταφορές εσωτερικού.

Τέλος όσων η μόνιμη κατοικία είναι σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες και θέλουν να επιστρέψουν, μπορούν να το κάνουν με την επίδειξη του Ε1, που πιστοποιεί τον τόπο κατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να φύγουν και να επιστρέψουν στην μόνιμη κατοικία τους. Μπορούν όμως να το κάνουν μόνο μια φορά.

Επιπλέον:

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου (εξαιρούνται τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως super-market, mini-market κλπ, καθώς και τα pet shop), των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής.

Η εστίαση παραμένει σε αναστολή λειτουργίας, ενώ επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και το Σαββατοκύριακο.

Στις μεταφορές, προβλέπεται περιορισμός στον αριθμό των επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι 1 άτομο πλέον του οδηγού (εξαιρούνται ανήλικα τέκνα).

Στην αναστολή λειτουργίας των παιδότοπων, συμπεριλαμβάνονται οι παιδικές χαρές και τα πάρκα ψυχαγωγίας / θεματικά πάρκα.

Στους χώρους λατρείας, οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς παρουσία πιστών, ενώ επιτρέπονται μόνο τελετές κηδειών με παρουσία έως 9 άτομα.

Την ίδια ώρα, δοκιμάζεται το σύστημα υγείας από τα αυξημένα κρούσματα. Κρεβάτια σε εντατικές και απλούς θαλάμους covid κλείνουν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αερομεταφοράς ασθενών σε νοσοκομεία άλλων περιοχών, όπου υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες.