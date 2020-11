Αθλητικά

Κορονοϊός - Champions League: αποδεκατίστηκε ο Άγιαξ

O «Αίαντας» θα ταξιδέψει στη Δανία για να αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ, με μόλις 17 ποδοσφαιριστές κι έναν τερματοφύλακα.

Με μόλις 17 ποδοσφαιριστές και μοναδικό τερματοφύλακα τον 20χρονο Κιελ Σέρπεν, ταξίδεψε για τη Δανία η αποστολή του Άγιαξ, ενόψει του αυριανού (3/11) αγώνα με τη Μίντιλαντ για το Champions League.

Αν και ο ολλανδικός σύλλογος δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση, το τηλεοπτικό δίκτυο RTL μετέδωσε ότι συνολικά 11 παίκτες της ομάδας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και ως εκ τούτου αποκλείστηκαν από την αποστολή.

Αν μάλιστα δεν ήταν διαθέσιμος ο νεαρός γκολκίπερ, ο «Αίαντας» θα κινδύνευε να χάσει το ματς «στα χαρτιά», αφού οι κανονισμοί της UEFA που ισχύουν εκτάκτως για τη φετινή σεζόν, λόγω της πανδημίας, επιτρέπουν σε μία ομάδα να κατέβει ακόμη και με 13 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης τουλάχιστον ενός τερματοφύλακα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε επίσης ο 18χρονος επιθετικός Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ενώ απουσιάζουν ονόματα όπως του Ντάβι Κλάασεν, του Ντούσαν Τάντιτς, του Ζακάρια Λαμπιάντ και βεβαίως των δύο τερματοφυλάκων, Αντρέ Ονάνα και Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ.