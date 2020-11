Κοινωνία

Κορονοϊός - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: αναστολή σε επιλεγμένα δρομολόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς επηρεάζουν τις μετακινήσεις των πολιτών τα μέτρα που τίθενται από την Τρίτη σε εφαρμογή για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνέχεια των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση για lockdown 2 εβδομάδων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών λόγω COVId-19, τροποποιεί τα δρομολόγιά της στη Βόρεια Ελλάδα, όπως περιγράφονται παρακάτω, με ισχύ από Τετάρτη 04/11/2020. Ειδικά το Θεσσαλονίκη - Σέρρες καταργείται από 3/11/2020

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα δρομολόγια 50,52,54,58 και 51,53, 55,57 κυκλοφορούν στο τμήμα Αθήνα - Λάρισα - Αθήνα.

Τα δρομολόγια 56 και 59 κυκλοφορούν στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες που αναχωρούν από Αθήνα με την αμαξοστοιχία 56 να επιστρέφουν την επόμενη μέρα με την αμαξοστοιχία 59 και, αντιστρόφως, για όσους επιβάτες αναχωρούν από Θεσσαλονίκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια (600Α & 91) που εκτελούνται με αμαξοστοιχίες & λεωφορεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ

Αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια: 3631/3632 από 03/11/2020.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ

Παραμένουν σε κυκλοφορία τα δρομολόγια:

1590, 1593, 2592, 2595 &

1591, 1592, 2591, 2594

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΛΩΡΙΝΑ

Τα δρομολόγια 81/84, 83/86 κυκλοφορούν κανονικά έως Φλώρινα.

Αποζημιώσεις:

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις των δρομολογίων, που είτε ακυρώνονται, είτε κυκλοφορούν, δικαιούνται αποζημίωσης, με κουπόνι, για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε φυσικό σημείο πώλησης, ή επιστροφής στην κάρτα τους, για εισιτήρια web και mobile.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .