ΤΡΑΙΝΟΣΕ: αναστολή λειτουργίας επιλεγμένων δρομολογίων

Πώς επηρεάζουν τις μετακινήσεις των πολιτών τα μέτρα που τίθενται από την Τρίτη σε εφαρμογή για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., μετά την εξαγγελία του ολικού lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από την Τρίτη το πρωί, 3/11, και μέχρι νεωτέρας αναστέλλεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών μεταξύ Θεσσαλονίκης - Σερρών - Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσουν επιπλέον τροποποιήσεις δρομολογίων στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα και στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τρίτη.