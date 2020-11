Οικονομία

Σταϊκούρας - Πλακιωτάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα λιμάνια

Κοινή δήλωση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας γι τους Οργανισμούς Λιμένος Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

«Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στις δυνατότητες των κομβικής σημασίας λιμανιών της χώρας, αλλά και ευρύτερα στις προοπτικές της οικονομίας», χαρακτηρίζουν, σε κοινή δήλωση, οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τους Οργανισμούς Λιμένος Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης

Αναλυτικά, η κοινή δήλωση:

«Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εννέα επενδυτικά σχήματα την περασμένη Παρασκευή στη διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, το λιμάνι αυτό γίνεται το τρίτο κατά σειρά που συγκεντρώνει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Είχε προηγηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πέντε επενδυτικά σχήματα για την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα "Φίλιππος Β'" του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, καθώς και η διεκδίκηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης από τέσσερα επενδυτικά σχήματα.

Σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, και παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί παγκοσμίως η υγειονομική κρίση, ισχυροί διεθνείς και ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι δίνουν, με τη συμμετοχή τους στους τρεις παραπάνω διαγωνισμούς, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στις δυνατότητες των συγκεκριμένων, κομβικής σημασίας, λιμανιών της χώρας, αλλά και ευρύτερα στις προοπτικές της οικονομίας μας.

Παράλληλα, το εντονότατο επενδυτικό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας. Σχεδιασμός, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία του κορoνοϊού, εξακολουθεί να υλοποιείται με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, και με στόχο να μεγιστοποιηθεί η αναπτυξιακή δυναμική των λιμανιών μας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας».