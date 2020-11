Πολιτική

Ιδρύεται Πανεπιστημιακή Αστυνομία για τη φύλαξη των ΑΕΙ

«Ωμή προσβολή της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και του πολιτισμού μας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την διαπόμπευση του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ), απόψε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων της χώρας, και ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανομίας.

Ο κ.Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για «νάρκη στην ομαλότητα» την οποία «πρέπει να την αφοπλίσει το κράτος δικαίου» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολμηρές αποφάσεις και για κάποιες άμεσες δράσεις». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες, στη φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στην πρόσβαση, και στην αυστηροποίηση ποινών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ανομίας σε δημόσια πανεπιστήμια. «Όπως αποστρέφουμε όλοι το βλέμμα από την εικόνα του όμηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούμε κατάματα τα γεγονότα. Μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που, αυτή τη φορά, φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτός ο ιδιότυπος φασισμός -γιατί περί φασισμού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό μανδύα- θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα μπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναμετρηθεί μαζί τους και τελικά θα τους νικήσει». Πρωτοβουλίες σε τρεις άξονες Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άμεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες. Συγκεκριμένα: Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώματος προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό θα είναι «ένα σώμα το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας» όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Δεύτερο, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας που διαθέτουν τα πανεπιστήμια, αφού εξεταστεί ποια μέτρα αποδίδουν και ποια όχι. «Τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, μέχρι το φωτισμό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών μέσων όπως κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των χώρων» είπε ο πρωθυπουργός.

Και τέλος, τρίτο η αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας για αδικήματα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε: «Εννοείται ότι μέχρι να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όμως συναντούν τον δισταγμό ή μερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση» και ζήτησε προτάσεις από τους πρυτάνεις και τους φοιτητές. Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη σημερινή -όπως είπε- «αντικειμενική επιχειρησιακή δυσκολία» σε μία συνολική αδιαφορία δεκαετιών, και εκτίμησε ότι ήταν η ανοχή, ενδεχομένως και ενθάρρυνση κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δημόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. «Και αυτή η λάσπη με τον καιρό πέτρωσε και δημιούργησε ορμητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες. Αυτό θα γίνει- μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσμευση δική μου αλλά νομίζω και αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά, φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα αλλά έχει την ίδια ουσία» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Προσέθεσε ακόμη ότι η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς "ναι μεν αλλά" γιατί-όπως είπε- «μέσα από κάθε μικρό κενό στη στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραμπούκων και η δημοκρατική άμυνα θα πρέπει να είναι καθολική». Παρεμβάσεις Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη διάρκεια της παρέμβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προσαρμοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύματος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η αποτρόπαια εικόνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κινητοποιεί ακόμη περισσότερο την κοινωνία». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την πλευρά του ανέφερε ότι το υπουργείο σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των πανεπιστημίων. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Νίκος Παπαϊωάννου και οι πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανδρέας Μπουντουβής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Δημήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σημείο της τοποθέτησης όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν της συνεργασίας με την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να τελειώσουν τα φαινόμενα ανομίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήματα βελτίωσης σε σύγκριση με το παρελθόν. Ποιοι μετείχαν Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργοί Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολος Δημητρόπουλος, ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Εκπροσωπώντας τα πανεπιστήμια, στην τηλεδιάσκεψη εκτός από τους πρυτάνεις των ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ και ΟΠΑ, έλαβαν επίσης μέρος οι πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστημίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καΐσης (πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας.