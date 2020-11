Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου - Τσίπρα για τον κορονοϊό και τα νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση σπατάλησε συνειδητά το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας διολισθαίνει στο κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού», απάντησε ο Στέλιος Πέτσας.

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαξίμου, καυτηριάζοντας τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και επαναλαμβάνοντας τα αιτήματα για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και σοβαρή στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται.

«Η χώρα έχασε οριστικά την ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση σπατάλησε συνειδητά το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει: «Και το ΕΣΥ βρίσκεται ήδη σε τρομακτική πίεση. Μέχρι πρότινος μας καθησύχαζαν ότι έχουμε 1200 κρεβάτια ΜΕΘ και ότι η ενίσχυση που ζητούσαμε «είναι πεταμένα λεφτά». Και σήμερα ξαφνικά μας λένε ότι με 140 συμπολίτες μας διασωληνωμένους έχουμε ήδη πληρότητα πάνω από 75% στην Αττική. Και στην περιφέρεια κοντά στο 100%, ήδη στέλνουν ασθενείς σε μακρινά νοσοκομεία. Πότε μας έλεγαν αλήθεια και πότε ψέματα; Δυστυχώς, με αυτήν την κυβέρνηση είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς την αλήθεια από το ψέμα, την είδηση από τη προπαγάνδα».

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ακόμα ότι το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΕΣΥ κινδυνεύει να μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου, αφού ήδη το 80% των προγραμματισμένων χειρουργείων αναστέλλεται στις κόκκινες περιοχές. «Και ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναλάβει καμία ευθύνη, αφού ως γνωστόν για όλα φταίνε οι ασυνείδητοι πολίτες που μεταδίδουν τον ιό. Καμία ευθύνη που δεν έκανε ούτε μια πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών. Καμία ευθύνη που δεν ενίσχυσε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Καμία ευθύνη που αφήνει τους πολίτες να στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία και στο Μετρό. Ο κος Μητσοτάκης λαμβάνει μέτρα, αλλά διαρκώς κατόπιν εορτής. Και την ίδια στιγμή δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες που τα μέτρα αυτά προκαλούν. Αφήνει ολόκληρους κλάδους χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική στήριξη, οδηγώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις στο γκρεμό και τη χρεωκοπία. Θεσμοθετεί την απλήρωτη εργασία και καταργεί εν μέσω πανδημίας κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας» δήλωσε και κατέληξε:

«Και πουλάει ελπίδα, λέγοντας πως έχει δήθεν εξασφαλίσει και μάλιστα δωρεάν, ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί, ενώ δεν φροντίζει ούτε καν για δωρεάν πρόσβαση σε τεστ. Δυστυχώς όμως ο χρόνος τελειώνει. Απαιτείται άμεσα η ενίσχυση του ΕΣΥ. Και η σοβαρή στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται. Των ανθρώπων της εστίασης, του πολιτισμού, του κόσμου της εργασίας. Με 37 δις στα ταμεία και με πράσινο φως από τις Βρυξέλες να δαπανηθούν όσα χρειαστεί για να προστατευθεί η δημόσια υγεία και η οικονομία, η διαρκής αδράνεια της κυβέρνησης αποδεικνύεται πια εγκληματική. Η ώρα της κρίσης είναι ήδη εδώ. Και δεν χωράνε πια ούτε δικαιολογίες ούτε η φτηνή προπαγάνδα. Αυτό που απαιτείται είναι αποφασιστικότητα, αλληλεγγύη και ενότητα για την προστασία της κοινωνίας».

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας διολισθαίνει στο κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης δια στόματος Στέλιου Πέτσα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντί σοβαρότητας, διολισθαίνει στο κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού -την κορονοκαπηλεία- και αποδεικνύει ότι του πέφτει μεγάλο και το κοστούμι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε με τον κ. Τσίπρα. Πράγματι, η ώρα της κρίσης είναι ήδη εδώ. Και όλοι κρινόμαστε για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που έχει πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη» τονίζει ο κ. Πέτσας και προσθέτει: «Καταγγέλλει την κυβέρνηση ενώ ξέρει ότι -όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες- η προσωρινή μείωση λειτουργιών των νοσοκομείων περιλαμβάνεται στα μέτρα αντιμετώπισης των εκτάκτων, αυξημένων, αναγκών της πανδημίας. Όπως όφειλε να ξέρει, αν σεβόταν τις αγωνίες των συμπολιτών μας, ότι συνεχίζονται κανονικά τα θεραπευτικά προγράμματα ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς και οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων, συνεδρίες σε μονάδα τεχνητού νεφρού). Όπως όφειλε επίσης να ξέρει ότι κανονικά γίνονται και οι έκτακτες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Έτσι, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται είτε να αγνοεί στοιχειώδη πράγματα, είτε να παραποιεί κραυγαλέα τα στοιχεία. «Μας καθησύχαζαν ότι έχουμε 1200 κρεβάτια ΜΕΘ και σήμερα ξαφνικά μας λένε ότι με 140 συμπολίτες μας διασωληνωμένους έχουμε ήδη πληρότητα πάνω από 75% στην Αττική» αναφέρει στη δήλωσή του. Δεν έχει ακούσει ότι οι 1200 ΜΕΘ είναι ο στόχος που έχουμε θέσει για να φτάσουμε τον μέσο όρο της ΕΕ; Δεν ξέρει ότι ο συνολικός αριθμός ΜΕΘ αφορά το σύνολο των ασθενών κι όχι μόνο για αυτούς που πάσχουν από κορονοϊό; Φωνάζει σήμερα ενώ παρέδωσε 557 ΜΕΘ, όταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγους μήνες τις έχει φτάσει σε 974; Αν είχαμε μείνει σε αυτές που άφησε ο κ. Τσίπρας σήμερα ασθενείς θα βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ. Λίγη ντροπή! Για αυτό, όσο και αν κάνει πως δεν ξέρει, εμείς θα του υπενθυμίζουμε ότι: - Οι προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού έχουν φτάσει τις 7.000.

- Οι ΜΕΘ από τις 557 το 2019, έχουν φτάσει τις 974 και συνεχώς προστίθενται νέες κλίνες.

- Οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με 185 Κέντρα Υγείας και 42 Περιφερειακά Ιατρεία.

- Ο κόσμος της εργασίας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν στηριχθεί με περίπου 24 δισ. ευρώ και θα συνεχίσουν να έχουν την στήριξη του Κράτους, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση που δημιουργεί η πανδημία. Ο κ. Τσίπρας αντί να κάνει διαρκώς φθηνή αντιπολίτευση, ας συμμεριστεί την αγωνία των πολιτών που σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία απαιτούν σοβαρότητα από όλους». Πουλάς: μέτρα πανικού από την κυβέρνηση Για κινήσεις χωρίς αρχή, μέση και τέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς, μετά την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για την πορεία της πανδημίας. "Η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Η κυβέρνηση στην αγωνία της να περισώσει την οικονομία χάνει και το παιχνίδι με τη δημόσια υγεία. Τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Τα μέτρα που λαμβάνει είναι μέτρα πανικού. Κάνει κινήσεις χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Άφησε το χρόνο να περάσει καλλιεργώντας την πεποίθηση στους πολίτες ότι όλα βαίνουν καλώς" σχολίασε.