Κοινωνία

Ζέρβας στον ΑΝΤ1: “φταίνε” και οι φοιτητές για το lockdown στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Τι λέει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για την περιοχή που «κοκκίνησε» μέσα σε 3 εβδομάδες, τα μέτρα και τις αντοχές του ΕΣΥ.