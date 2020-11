Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός: Πόσες ΜΕΘ - COVID είναι κενές στην Ελλάδα

Η "εικόνα" στην επιβαρυμένη Θεσσαλονίκη ανά νοσοκομείο.

Ισχυρή πίεση ασκεί στο Σύστημα Υγείας το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς για μια ακόμη ημέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα αυξημένο αριθμό διασωληνωμένων ασθενών (153)

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 312 κλίνες ΜΕΘ-COVID, εκ των οποίων οι 188 είναι κατειλημμένες και 124 κενές (ποσοστό 40%)

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα 85.

Από αυτές, 57 είναι κατειλημμένες και 28 κενές (ποσοστό 33%).

Αναλυτικά ανά Νοσοκομείο

ΑΧΕΠΑ: 25 κλίνες, εκ των οποίων 16 κατειλημμένες και 9 κενές

Παπανικολάου: 25 κλίνες, όλες κατειλημμένες

Παπαγεωργίου: 6 κλίνες, όλες κατειλημμένες Γ. Γεννηματάς: 10 κλίνες, εκ των οποίων 9 κατειλημμένες και 1 κενή Αγ. Δημήτριος: 6 κλίνες, όλες κενές Αγ. Παύλος: 8 κλίνες, όλες κενές

Χαλκιδική: 5 κλίνες, εκ των οποίων 1 κατειλημμένη και 4 κενές

Εντός της εβδομάδας προστίθενται:

4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

12 κλίνες στο Νοσοκομείο Καβάλας