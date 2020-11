Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: γιατί οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι κρίσιμες για τα ελληνοτουρκικά (βίντεο)

Με κάρτες και παραδείγματα, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 εξηγεί την στάση της Άγκυρας και τις πιθανές κινήσεις της, εν μέσω των εξελίξεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.