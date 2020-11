Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: τα κριτήρια της ψήφου για την ελληνική ομογένεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στην κάμερα του ΑΝΤ1 οι Ελληνοαμερικανοί για το «βαρόμετρο» που θα καθορίσει την επιλογή τους. Τι δηλώνουν δύο ομογενείς που μάχονται για την εκλογή τους.