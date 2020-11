Κόσμος

Τουρκία - σεισμός: αυξάνονται δραματικά οι νεκροί στη Σμύρνη

Στους 92 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και "χτύπησε" ιδιαίτερα την επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Οι τραυματίες ανέρχονται στους 994 ενώ μετά τον σεισμό της Παρασκευής, έχουν καταγραφεί σχεδόν 1.323 μετασεισμοί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της υπηρεσίας. Συνολικά 43 μετασεισμοί ήταν πάνω από 4 βαθμοί.

Μιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από την επαρχία της Σμύρνης, ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ δήλωσε πως ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς ή προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές σε 58 κτίρια.

Περισσότερες από 3.500 σκηνές και 13.000 κλίνες έχουν δοθεί στους πληγέντες ως προσωρινά καταλύματα, σύμφωνα με την AFAD, η οποία επεσήμανε ότι 962 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό της Παρασκευής. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 740 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παγκόσμια συγκίνηση για την Ελίφ

Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η διάσωση ενός κοριτσιού, 3 ετών, από τα ερείπια στη Σμύρνη, σχεδόν τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Εικόνες από τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν το κορίτσι να βγαίνει από τα ερείπια και να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, 65 ώρες μετά τον σεισμό. Οι δύο αδελφές της Ελίφ και ο ένας της αδελφός είχαν σωθεί μαζί με τη μητέρα τους το Σάββατο, όμως αργότερα ένα από τα παιδιά υπέκυψε στα τραύματά του.

«Χίλια ευχαριστώ, σε Εσένα, Θεέ μου. Βγάλαμε τη μικρή μας Ελίφ από τα ερείπια», έγραψε ο Μεχμέτ Γκουλούογλου, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας (AFAD), στο Twitter.