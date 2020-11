Πολιτική

“Πράσινο φως” από την ΕΕ για τον οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου», τονίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πρώτη επίσημη θετική απάντηση από την ΕΕ για τον πολύπαθο οδικό άξονα Πάτρας - Πύργου έφτασε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η DG GROW (Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεφάνθη ότι η εκ νέου ενσωμάτωση του Πάτρα – Πύργος στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού είναι συμβατή με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Έτσι, έδωσε το “πράσινο φως” στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «να προχωρήσει, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Κώστα Καραμανλή, στο επόμενο και τελικό βήμα της διαδικασίας, που είναι η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου, αλλά και για την πιο πανηγυρική διάψευση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, πριν μόλις λίγες ημέρες, διαστρεβλώνοντας πλήρως μια σχετική απάντηση της Επιτρόπου, υποστήριξε ότι δήθεν δεν είχαν προχωρήσει οι επαφές της κυβέρνησης με την ΕΕ. Ενδεχομένως μετά και από αυτή την εξέλιξη, από το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουν να αμφισβητούν τα αναμφισβήτητα, αλλά αυτό πλέον δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Γιατί σύντομα η θετική γνώμη της ΕΕ και στα θέματα ανταγωνισμού, θα επιτρέψει την έναρξη του έργου.

Δυστυχώς, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι θεωρεί πιο σημαντικό από το να πραγματοποιηθεί επιτέλους το έργο, το να αποκρύψει τις δικές του εγκληματικές ευθύνες. Όλοι όμως γνωρίζουν πλέον ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ακυρώσει τον διαγωνισμό του 2014 για να σπάσει στη συνέχεια το έργο σε οκτώ κομμάτια για χάρη του αγαπημένου του εργολάβου, σήμερα ο δρόμος θα ήταν ήδη γεγονός».

Τέλος, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζει πως «συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και δεν ενδιαφέρεται για το παιχνίδι της διαστρέβλωσης και του λαϊκισμού. Χωρίς μεγάλα λόγια, προχωρά στο σχεδιασμό του, ώστε το 2024 να έχει ολοκληρωθεί το έργο και οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας να αποκτήσουν ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας, που θα ενώνει την Πάτρα με το Πύργο με ασφάλεια».