Κοινωνία

Κορονοϊός: Πως θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια από την Τρίτη

Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αυξημένου κινδύνου...

Με αυξημένα μέτρα προστασίας προς αποφυγή της διάδοσης της COVID-19, αλλά κανονικά θα λειτουργούν τα δικαστήρια κατά την διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων που τίθενται από αύριο σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας. Αντίθετα, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Αναλυτικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αυξημένου κινδύνου (επίπεδο Β). Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία όλων των δικαστηρίων προβλέπεται η τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου και η παρουσία μέχρι 15 ατόμων στη κάθε δικαστική αίθουσα. Κατ' εξαίρεση, ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα 15 άτομα, εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και πολύ περισσότερο σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 30.6.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Επίσης, η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, εφόσον είναι εφικτό, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Ακόμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Κατ' εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

Εξάλλου, για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αναλογικά τα μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

Παράλληλα, για τη λειτουργία των Έμμισθων και 'Αμισθων Υποθηκοφυλακείων καθώς και για τα Κτηματολογικά Γραφεία, επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του προϊσταμένου τους.

Επιπρόσθετα, αναστέλλονται:

κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Ως προς τις Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα, μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2020. Ειδικά, για τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Σερρών, αναμένονται, πέραν των ισχυόντων περιορισμών, επιπλέον μέτρα, τα οποία θα καθοριστούν με νέα κοινή υπουργική απόφαση.

Ικανοποίηση των δικηγόρων για την απόφαση της κυβέρνησης να παραμείνουν ανοιχτά τα δικαστήρια

Ο πρόεδρος της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «το δικηγορικό σώμα χαιρετίζει» την ιδιαίτερα σημαντική, όπως την χαρακτηρίζει, απόφαση της κυβέρνησης, να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικαστηρίων της χώρας, των υποθηκοφυλακείων, κ.λπ. κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που τίθενται από αύριο σε εφαρμογή λόγω του COVID-19 στις ζώνες αυξημένου κινδύνου (επίπεδο Β).

Αναλυτικότερα, ο κ. Βερβεσός αναφέρει ότι μετά από τη συνεχή παρέμβαση του δικηγορικού σώματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικαστηρίων της χώρας (αστικών, ποινικών και διοικητικών), καθώς και των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, με την αυτονόητη τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως η θέση αυτή διατυπώθηκε και επίσημα με τη χτεσινή απόφαση της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης και παραμένουν από αύριο, Τρίτη, 3.11.2020 ανοικτά τα δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών και στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, με εξαίρεση τα δικαστήρια των περιφερειακών ενοτήτων που τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας.

Ακόμη, ο κ. Βερβεσός, αναφέρει: «Το δικηγορικό σώμα χαιρετίζει την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα κράτος δικαίου και μία δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία, η οποία οφείλει να διασφαλίζει την συνεχή και απρόσκοπτη δικαστική προστασία στους πολίτες της.

Απετράπη ευτυχώς, έστω και την ύστατη ώρα, η προσπάθεια θεσμικών εκπροσώπων των συλλειτουργών της δικαιοσύνης, που αποτελούν το μειοψηφικό τμήμα αυτών και που είναι απόλυτα προστατευμένοι θεσμικά και οικονομικά, οι οποίοι επιχείρησαν, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και με την ασφάλεια που τους παρέχει η θέση τους, να περιορίσουν τη λειτουργία των δικαστηρίων και να στερήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτά. Και αυτό, τη στιγμή που λειτουργούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και επιχειρήσεις, με πιθανό αυξημένο κίνδυνο διασποράς του ιού και σε αντίθεση με την εμπειρία των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, όπου τα δικαστικά συστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα».