Κόσμος

Τρόμος στη Βιέννη: αιματοκύλισμα και εν ψυχρώ εκτελέσεις (βίντεο σοκ)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα βίντεο της φρίκης από την Βιέννη. Νεκροί και τραυματίες στο κέντρο της πόλης. Το χρονικό της αιματηρής νύχτας.

Νύχτα τρόμου στη Βιέννη με ανταλλαγές πυρών και εν ψυχρώ εκτελέσεις on camera!

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών, στο κέντρο της πόλης, ξέσπασε μετά από ένοπλη επίθεση σε συναγωγή στην αυστριακή πρωτεύουσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Η εφημερίδα Kronen Zeitung τόνισε πως ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός.

Η αυστριακή τηλεόραση μετέδωσε πως έως και επτά δράστες μπορεί να παραμένουν ασύλληπτοι μετά την επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση δηλώνοντας πως σε αυτήν εμπλέκονται πολλοί δράστες. Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

"Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες, δυστυχώς, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες, πιθανώς και νεκροί. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν μακρύκαννα όπλα, οπότε αποτελούν μεγάλη απειλή", δήλωσε ο Νέχαμερ αργά το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF 1.

Ο υπουργός προέτρεψε τους κατοίκους της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν ανοιχτούς χώρους στην πόλη, ενώ δεν επιβεβαίωσε αναφορές για μια ομηρία σε εστιατόριο.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.

Την ίδια ώρα, δεκάδες βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τραγικότερο όλων αυτό που δείχνει έναν εκ των δραστών να πυροβολεί εν ψυχρώ έναν ανυποψίαστο πολίτη:

These people are not human! We must stop turning our backs and face the enemy! Here it is! #Vienna #Terror #TerroristAttacks



pic.twitter.com/i7l3yrPnQk — Alan Fisher (@AlanFisherV2) November 2, 2020

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ???? 20 (@arutz20) November 2, 2020

HAPPENING NOW - Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E — Disclose.tv ?? (@disclosetv) November 2, 2020

UPDATE - Police units storming several restaurants in #Vienna in search of the terrorists.pic.twitter.com/9nfWlYJP0y — Disclose.tv ?? (@disclosetv) November 2, 2020

Footage of what seems to be the #shooting in #Vienna and if one of the terrorists



pic.twitter.com/JtM4Ceivvs — Alan Fisher (@AlanFisherV2) November 2, 2020