Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: “Βροχή” πυροβολισμών και ολονύχτιος τρόμος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν κινήσει τουλάχιστον ένας δράστης, προκαλεί τρόμο σε όλη την Αυστρία. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών.

Τουλάχιστον ένας από τους φερόμενους ως δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βιέννη διαφεύγει τη σύλληψη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νίχαμερ αργά το βράδυ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο απολογισμός της επίθεσης είναι τρεις νεκροί.

Με βάση όσα ήταν γνωστά ως αυτό το στάδιο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας διερχόμενος και ένας από τους βαριά οπλισμένους δράστες, ενώ όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Βιέννης, ακόμα μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη ημέρα που έχει βιώσει η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, προτρέποντας εκ νέου τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Αυστρίας να μείνουν στα σπίτια τους ή σε άλλους ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν να πάνε στο κέντρο ωσότου οι αρχές να σημάνουν λήξη συναγερμού.

«Τουλάχιστον ένας ύποπτος διαφεύγει» τη σύλληψη, είπε.

Ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφαλείας της Αυστρία Φραντς Ρουφ ανακοίνωσε στην ίδια συνέντευξη ότι «ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα» και ότι έχουν στηθεί οδοφράγματα στη Βιέννη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Πριν κάνει δηλώσεις ο υπουργός Εσωτερικών, η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF μετέδωσε ότι πολίτες που είχαν παγιδευτεί σε μπαρ κι εστιατόρια άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Σε κάποιους συστήθηκε να διανυκτερεύσουν — χωρίς χρέωση — σε ξενοδοχείο του κέντρου.

Ο Νίχαμερ διευκρίνισε πως πρόκειται να παραχωρήσει νέα συνέντευξη Τύπου στις 06:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας) για να ενημερώσει όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης.

Έκτακτο Υπουργικό και ανακοινώσεις από τον Κουρτς

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε. Τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον δύο, ανάμεσα τους μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Βιέννης: Ο κίνδυνος τρομοκρατίας για εμάς υπήρχε πάντα

«Ο κίνδυνος τρομοκρατίας για εμάς δεν αυξήθηκε – υπήρχε πάντα», δηλώνει ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας Βιέννης Έριχ Νούλερ, ενώ ο γερμανός ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας Πέτερ Νόιμαν κάνει λόγο για «μήνυμα πανικού και τρόμου» προς όλους τους Εβραίους και «νέα διάσταση» της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

«Υπάρχει μεγάλη εγρήγορση για την τρομοκρατία στην εβραϊκή κοινότητα της Βιέννης, όπως και σε ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Πρόκειται για πρόβλημα που υπάρχει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος τρομοκρατίας αυξήθηκε, υπήρχε πάντα», είπε χαρακτηριστικά σε έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης της Bild ο κ. Νούλερ.

Στην ίδια εκπομπή, ο ειδικός στα θέματα τρομοκρατίας Πέτερ Νόιμαν τόνισε ότι «εφόσον η κατάσταση είναι όπως φαίνεται τώρα, πρόκειται για κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας δεν περίμεναν, καθώς λόγω του συντετριμμένου ηθικού του 'Ισλαμικού Κράτους', τέτοιες συντονισμένες επιθέσεις ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν». Μίλησε δε για δραματικό γεγονός, όχι μόνο για την Βιέννη, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. «Με έξι τόπους εγκλήματος στο κέντρο της Βιέννης, πρόκειται για την μεγαλύτερη συντονισμένη δράση από το χτύπημα στις Βρυξέλλες – αυτό θα ήταν απολύτως απίστευτο!», έκρινε ο γερμανός ειδικός.

Ο κ. Νόιμαν εκτίμησε ακόμη ότι το χτύπημα προγραμματιζόταν από καιρό και πιθανότατα πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη επίθεση σε εκκλησία της Νίκαιας, ενώ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ως στόχοι επελέγησαν μεταξύ άλλων μια Συναγωγή και ένα εβραϊκό εστιατόριο, έκανε λόγο για μήνυμα προς όλους τους Εβραίους, ότι δηλαδή δεν μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς πουθενά στην Ευρώπη.