Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: Μηνύματα καταδίκης και αλληλεγγύης από τους ηγέτες του κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσσωμες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι Οργανισμοί, αλλά και οι υποψήφιοι για τις εκλογές στις ΗΠΑ, αντέδρασαν στην αιματηρή επίθεση στην Αυστρία.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων και όχι μόνο, ηγετών για την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Βιέννης.

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την συμπαράστασή του στον αυστριακό λαό αναφέροντας τα εξής:

«Σοκαρισμένος από τις τρομερές επιθέσεις στη#Vienna. Έχω μεταφέρει στον @sebastiankurz την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους.

Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

Μακρόν: Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτε

«Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτε», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ανταλλαγή πυρών στην καρδιά της Βιέννης.

«Εμείς, οι Γάλλοι, συμμεριζόμαστε το σοκ και τον πόνο του αυστριακού λαού. Μετά τη Γαλλία, μια φιλική χώρα γίνεται στόχος επίθεσης. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτε», τόνισε σε tweets του, γραμμένα στα γαλλικά και στα γερμανικά.

Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βιέννη

Της Μαρίας Αρώνη

Η ΕΕ «καταδικάζει έντονα» τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βιέννη, μια πράξη που περιγράφεται ως «δειλή» σε ένα tweet του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτήν τη δειλή πράξη που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τον λαό της Βιέννης μετά την τρομερή επίθεση σήμερα το απόγευμα. Είμαστε στο πλευρό της Αυστρίας», γράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει στο twitter ότι είναι «σοκαρισμένη και ξαφνιασμένη» από τις «ωμές επιθέσεις στη Βιέννη». «Η σκέψη μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και στο λαό της Αυστρίας. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Αυστρίας. Είμαστε πιο δυνατοί από το μίσος και τον τρόμο».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτηρίζει τις «επιθέσεις» ως «πράξεις δειλίας, βίας και μίσους».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι αναφέρει στο tweeter: «Παντού στην ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος».

Γκουτέρες: Καταδίκη και αλληλεγγύη στην Αυστρία

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας χθες Δευτέρα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, «ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης της Βιέννης, όπου αναφέρθηκαν επιθέσεις ενόπλων σε πολλά σημεία». Ο Γκουτέρες «εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια» στις οικογένειες των νεκρών και «εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προστίθεται.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις αυτές και επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Εθνών προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αυστρίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κόντε: δεν υπάρχει χώρος για μίσος και βία

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε «καταδίκασε απερίφραστα» τους πυροβολισμούς που έσπειραν τον τρόμο τη Δευτέρα το βράδυ στο κέντρο της Βιέννης, σε μια επίθεση που η αυστριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική.

«Δεν υπάρχει χώρος για μίσος και βία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι», είπε ο Κόντε σε tweets του στα ιταλικά και στα γερμανικά.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει» μετά από αυτή την «αποκρουστική επίθεση».

Συμπαράσταση από τους πολιτικούς αρχηγούς της Γερμανίας

Την συμπαράστασή τους στα θύματα και τις δυνάμεις ασφαλείας στην Βιέννη εκφράζουν ο ένας μετά τον άλλον οι γερμανοί πολιτικοί μετά την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Ο αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD), με ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε «αλληλεγγύη προς τους πολίτες αυτής της υπέροχης πόλης και το καλύτερο για τις γενναίες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης».

Ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ (CDU) από την πλευρά του σημείωσε: «Η τρομοκρατική επίθεση στην Βιέννη μας συγκλονίζει βαθιά. Είναι μία από τις πολλές τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά περισσότερα προκειμένου να προστατεύσουμε τους εβραίους συμπολίτες μας και άλλους αθώους. Δεν πρέπει ποτέ να διαψευστεί η εμπιστοσύνη σας στην χώρα μας!»

Για «τρομακτικές» ειδήσεις από την Βιέννη έκανε λόγο ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μίχαελ Ροτ σε ανάρτησή του στο Twitter και συμπλήρωσε ότι η σκέψη του απόψε βρίσκεται στα θύματα και τους οικείους τους, αλλά και τις δυνάμεις ασφαλείας της Βιέννης. «Στην Ευρώπη στέκουμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι», συμπλήρωσε ο κ. Ροτ.

«Βαθιά σοκαρισμένος» ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε στη Βιέννη και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους πολίτες της Αυστρίας.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος εξαιτίας των φρικτών επιθέσεων στη Βιέννη απόψε. Οι σκέψεις του ΗΒ βρίσκονται στον λαό της Αυστρίας — στέκουμε στο πλευρό σας, ενωμένοι μαζί σας στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας», σημείωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Συντηρητικών μέσω Twitter.

Μπάιντεν: Να ορθώσουμε το ανάστημά μας στο μίσος και τη βία

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Δευτέρα, ενώ συνέχιζε την προεκλογική του εκστρατεία στο Πίτσμπεργκ (Πενσιλβάνια), αυτή που αποκάλεσε «φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση» στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

«Πρέπει όλοι μας να ορθώσουμε ενωμένοι το ανάστημά μας μπροστά στο μίσος και τη βία», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Τραμπ: να σταματήσουν οι σατανικές επιθέσεις

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μέσω Twitter «ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια» στη Βιέννη, όπου χθες βράδυ ένοπλοι σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, κρίνοντας πως αυτές οι «σατανικές επιθέσεις» πρέπει να σταματήσουν.

«Προσευχόμαστε για τους πολίτες της Βιέννης έπειτα από ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτές οι σατανικές επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν. Οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό της Αυστρίας, της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης στον αγώνα τους εναντίον των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών τρομοκρατών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter παραμονή των εκλογών.